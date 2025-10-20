Jimena Barón vive un gran momento familiar junto a su pareja, Matías Palleiro, y su hijo Arturo. A través de sus redes sociales, la actriz y cantante compartió una dulce imagen desde el avión, que muestra el primer vuelo internacional del pequeño.

En la historia que publicó en Instagram, se la puede ver sonriendo, con Arturo dormido en sus brazos y Matías a su lado: “Un 10 este bebé en su primer vuelo largo, durmió todo el viaje”, escribió orgullosa Jimena, junto a emoji de una carita emocionada y un corazoncito blanco.

La cantante se mostró relajada, vestido con una remera que decía “Born to be a cool mom” (“Nacida para ser una mamá copada”) y una almohada cervical estampada, reflejando el clima distendido del viaje familiar.

Foto: Captura de Instagram Stories (@jmena)

JIMENA BARÓN MOSTRÓ IMÁGENES DEL BAUTISMO DE SU HIJO, EN MEDIO DE LA RECETA DE UNA TORTA: “PRESTEN ATENCIÓN”

Jimena Barón volvió a hacer de las suyas en redes sociales. Con su estilo descontracturado y espontáneo, la actriz y cantante compartió con sus seguidores un momento muy especial: el bautismo de su hijo Arturo, fruto de su relación con Matías Palleiro.

Lo curioso fue el contexto en el que eligió mostrar las imágenes: mientras grababa un video cocinando y dando la receta de una torta casera, decidió intercalar las fotos del emotivo evento religioso. Así, entre huevos, harina y azúcar, aparecieron postales íntimas de la ceremonia que conmovieron a sus fans.

“Presente atención al final del video”, bromeó Jimena (que también es mamá de Momo, fruto de su relación con Daniel Osvaldo) en el posteo que subió a Instagram, donde se mostró feliz y relajada al revelar este paso tan importante en la vida familiar.

