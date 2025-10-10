La producción de Mirtha Legrand y Juana Viale ya preparan la mesaza para un nuevo y espectacular fin de semana en eltrece con La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana que tendrán invitados de lujo.

Al igual que cada semana, Mirtha y Juana recibirán a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en sus mesas, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 11 DE OCTUBRE

El sábado desde las 21.30 por eltrece, Mirtha Legrand tendrá una mesaza encabezada por el Gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; a la periodista Cristina Pérez y también al politólogo y escritor Marcos Novaro.

Los invitados de Mirtha Legrand del sábado 11 de octubre (Foto: Instagram)

Se tratará de una mesaza cargada de actualidad y debate político intenso en la que además, la diva tendrá a personaliades como la actriz y activista, Valentina Bassi, y a la cantante y emprendedora, Gladys La Bomba Tucumana.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 12 DE OCTUBRE

El domigno desde las 13.45 horas, Juana Viale recibirá en su programa de eltrece al actor y comediante argentino Osqui Guzmán, que recientemente atravesó un grave episodio de discriminación.

Los invitados de Juana Viale del domingo 12 de octubre (Foto: Instagram)

También serán de la partida de este fin de semana el reconocido bailarín Hernán Piquín, el líder y voz de la Banda XXI Lucho Castro y la locutora Nazarena Di Serio.

