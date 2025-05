Juana Viale compartió en las historias de su cuenta oficial de Instagram una foto en la que se puede ver cómo quedó después de una caída de la bici. A pesar de lastimarse, la conductora de Almorzando con Juana transmitió tranquilidad a sus seguidores.

“Hablame de usar zapatos de bici que se enganchan al pedar... rodillas y muñecas reventadas”, escribió la nieta de Mirtha Legrand junto a la imagen en la que está sonriente y lookeada para la ocasión.

Juana Viale en sus redes sociales (Foto: captura de Instagram).

Al parecer, a la hermana de Nacho Viale se le engancharon las zapatillas en el pedal de la bicicleta y terminó en el piso. La caída no habría pasado a mayores y solo tuvo unos raspones en las rodillas y muñecas.

JUANA VIALE SE SUMÓ AL FUROR DEL ETERNAUTA CON UN HOMENAJE EN VIVO

Juana Viale sorprendió a sus televidentes al comenzar la emisión de Almorzando con Juana del último domingo con un tributo a El Eternauta, la serie que protagoniza Ricardo Darín y que se ha convertido en un fenómeno tanto en la Argentina como a nivel internacional.

Durante su apertura, la conductora mostró la máscara que utilizó Darín en la ficción de Netflix y dedicó unas palabras de admiración al proyecto. “¡Bienvenidos! Feliz domingo para todos, miren lo que tengo acá. ¡Qué maravilla! Quiero agradecer, no podemos dejar de hablar de lo que es el furor de El Eternauta”, señaló.

Juana Viale en su homenaje a El Eternauta de Almorzando con Juana (Foto: captura eltrece)

La conductora detalló que el objeto que sostenía en sus manos era un elemento del vestuario original. “Por un ratito me sentí eternautista, así que quiero agradecer principalmente a que me prestaron la máscara original, ésta es la que usó Carla, si no me equivoco, así que muchas gracias”, explicó.

