La situación judicial de Morena Rial sigue sumando capítulos, y su abogado, Alejandro Cipolla, salió a responder de manera contundente en sus redes sociales.

En medio de rumores y fuertes cuestionamientos por su defensa, el letrado compartió un mensaje dirigido a quienes lo critican por representar a la hija de Jorge Rial: “Para todas las personas que me envían mensajes pidiéndome que no ayude más a @moreerial o las constantes agresiones, informo que eso no va a suceder y voy a seguir en su defensa técnica”, posteó en Instagram Stories.

Con estas palabras, Cipolla dejó en claro que no dará un paso al costado, pese a los comentarios en contra y la presión mediática que rodea la causa.

MORENA RIAL REAPARECIÓ EN LAS REDES DESDE LA CÁRCEL CON UN FUERTE MENSAJE

Después de días de absoluta exposición mediática por su situación judicial y a poco de quedar detenida nuevamente, Morena Rial volvió a mostrarse activa en Instagram y dejó un mensaje que generó revuelo entre sus seguidores.

“Pronto volveré a full con las redes. ¡Espero su apoyo con chismes con More!”, escribió la hija de Jorge Rial en una historia, dejando en claro que piensa retomar su actividad online pese al difícil momento que atraviesa.

En el mismo mensaje, Morena también se dirigió a quienes la critican: “A los que insultan, les mando un beso. ¡Están con grandes problemas para destilar tanto odio!”, expresó.

Por último, la joven tuvo palabras especiales para su abogado, Alejandro Cipolla, quien viene llevando adelante su defensa: “Gracias @alejandro_cipolla por su apoyo incondicional como amigo y como uno de los mejores abogados del país”.