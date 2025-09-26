La hija menor de Carolina “Pampita” Ardohain y Roberto García Moritán volvió a ser protagonista de una escena encantadora. Mientras su mamá trabajaba en Los 8 escalones (programa que conduce por eltrece), Anita sorprendió con una improvisada coreografía en pleno estudio, robándose aplausos y sonrisas de los presentes.

El dulce momento fue captado y compartido en Instagram Stories por Barbie Simons, panelista del programa y amiga inseparable de Pampita, quien no dudó en mostrar la espontaneidad de la pequeña.

En las imágenes, se ve a Anita bailando con total naturalidad en el set, rodeada de cámaras, luces y producción, como si fuera su lugar habitual. A su lado, se puede ver a Martín Pepa, la pareja de Carolina, que también quiso estar presente en la jornada laboral de su novia.

¡Es muy linda!

Foto: Instagram (@pampitaoficial)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LA INESPERADA CONFESIÓN DE PAMPITA SOBRE LAS FOTOS QUE SUBE A SUS REDES SOCIALES

Lo que comenzó como una pregunta más en Los 8 escalones terminó con una confesión inesperada de su conductora, Carolina “Pampita” Ardohain en pleno aire.

Todo comenzó cuando la presentadora lanzó una pregunta sobre el uso de filtros y edición en las fotos que se suben a las redes sociales. Fue allí que, mientras la participante pensaba su respuesta, Pampita se sinceró ante las cámaras: “Hay gente que se pone los dientes más blancos, que hace que parezca que pesan menos, que se cambian la nariz o algún otro cambio físico”, comenzó diciendo.

“Se sienten presionadas para verse atractivas. O a veces dicen: ‘Nunca estaré a la altura de la imagen en la que me quiero ver’”, agregó. Y siguió, sorprendiendo a todos los presentes: “Yo uso un montón, eh. Mucho Photoshop”.

Foto: Instagram.

“Filtro no me gusta porque te deja la piel naranja, se ve como borroso. No soy de usar filtro”, cerró la top, sin ocultar cómo se maneja con las postales que comparte con sus seguidores.