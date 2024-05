En medio de la felicidad que vive a pocas semanas de haber presentado a su novia 24 años menor que él, Martina, Matías Alé (46) confesó sus deseos de convertirse en papá por primera vez junto a la joven que conquistó su corazón.

Así lo reveló el propio actor en Almorzando con Juana, el programa que conduce Juana Viale por eltrece: “Tengo ganas de ser papá”, lanzó. Y ante la sorpresa de todos los invitados y la conductora, agregó: “Pero, pará. ¿Estás mal? Si me preguntabas hace 7 meses si tenías ganas de ser papá, te iba a decir que no. Hoy me preguntás y las ganas están, los tiempos están”.

Foto: Captura de video de Instagram (@matiale77) Por: Fabiana Lopez

“Ustedes saben que yo en mi vida la vivo con intensidad. Si no lo hago ahora, y además ya tengo 46 años, tengo ganas de ser padre y tengo ganas de seguir siendo feliz. Soy feliz”, agregó, a corazón abierto.

Luego, recordó lo duro que fue la última etapa en su vida: “Me están pasando cosas hermosas. Pasé momentos muy difíciles. Muy difíciles”. Y cerró, a flor de piel: “Lo que quiero decir es que el mensaje que podemos dar es que se puede salir adelante. Uno puede tocar un fondo y salir adelante”.

“Tengo ganas de ser papá ¿Estás mal? Si me preguntabas hace 7 meses si tenías ganas de ser papá, te iba a decir que no. Hoy me preguntás y las ganas están, los tiempos están”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

MATIAS ALÉ PRESENTÓ A SU NOVIA, 24 AÑOS MENOR QUE ÉL

A poco de haber confesado que volvió a apostar al amor después de varios años soltero, Matías Alé le puso fin al misterio y presentó a Martina, su nueva novia, 24 años menor que él, con quien tiene el deseo de ser papá.

“Marti acaba de llegar de Mar del Plata, la fui a buscar a Retiro. Estoy feliz, enamorado y contento”, confesó el actor en una nota que dio a Socios del Espectáculo, el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por eltrece, con su pareja a su lado.

Foto: Captura (eltrece)

Además, Alé contó cómo le sirvió haber tenido una historia de amor con alguien con la misma diferencia de edad que él lleva a la joven: “Graciela Alfano me enseñó mucho. Yo tenía 22 años y ella, 47″, expresó.

Y agregó: “Entonces, de alguna manera, me enseñó a dejarme crecer, cómo acompañarme, qué cosas no hacer para que no se termine la relación. Yo soy original, no estoy copiando a nadie. Ella fue una gran maestra”.

Matías Alé: “Siempre dije que la vida me iba a regalar un gran amor y apareció Martina. La edad no afecta en nada, no nos damos cuenta. Ella es como Alfonsina Storni en un cuerpito de 22 años”.

“Siempre dije que la vida me iba a regalar un gran amor y apareció Martina. La edad no afecta en nada, no nos damos cuenta. Ella es como Alfonsina Storni en un cuerpito de 22 años”, añadió. Y Martina cerró, feliz por este nuevo presente: “Lo que me enamoré de él fue su abrazo y su sonrisa. Él es así con todos y es muy bueno con toda mi familia. Ya conoció a mis papás y a mis hermanos, y están felices.