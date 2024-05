A poco de haber confesado que volvió a apostar al amor después de varios años soltero, Matías Alé le puso fin al misterio y presentó a Martina, su nueva novia, 24 años menor que él, con quien tiene el deseo de ser papá.

“Marti acaba de llegar de Mar del Plata, la fui a buscar a Retiro. Estoy feliz, enamorado y contento”, confesó el actor en una nota que dio a Socios del Espectáculo, el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por eltrece, con su pareja a su lado.

Foto: Captura (eltrece)

Además, Alé contó cómo le sirvió haber tenido una historia de amor con alguien con la misma diferencia de edad que él lleva a la joven: “Graciela Alfano me enseñó mucho. Yo tenía 22 años y ella, 47″, expresó.

Y agregó: “Entonces, de alguna manera, me enseñó a dejarme crecer, cómo acompañarme, qué cosas no hacer para que no se termine la relación. Yo soy original, no estoy copiando a nadie. Ella fue una gran maestra”.

Matías Alé: “Siempre dije que la vida me iba a regalar un gran amor y apareció Martina. La edad no afecta en nada, no nos damos cuenta. Ella es como Alfonsina Storni en un cuerpito de 22 años”.

“Siempre dije que la vida me iba a regalar un gran amor y apareció Martina. La edad no afecta en nada, no nos damos cuenta. Ella es como Alfonsina Storni en un cuerpito de 22 años”, añadió. Y Martina cerró, feliz por este nuevo presente: “Lo que me enamoré de él fue su abrazo y su sonrisa. Él es así con todos y es muy bueno con toda mi familia. Ya conoció a mis papás y a mis hermanos, y están felices.

MATÍAS ALÉ REVELÓ QUE VOVIÓ A APOSTAR AL AMOR TRAS VARIOS AÑOS SOLTERO

En medio de la felicidad que vive en esta nueva vida etapa de su vida, Matías Alé reveló que, a su gran momento profesional, se le suma un flamante amor. Además, dio a conocer las razones por las que aún prefiera no brindar tantos detalles sobre esta relación.

“Estoy muy bien. No estoy solo y esta persona no pertenece al medio. A ver: estoy solo, duermo solo, vivo solo, como solo y trabajo solo. Y, de vez en cuando, duermo abrazado”, comenzó diciendo el actor en su visita a MShow, el programa que sale por Ciudad Magazine, sin querer revelar el nombre de quien logró conquistarlo.

Foto: Captura (Ciudad Magazine)

“Pero no importa con quién, ni dónde, cómo, ni cuándo. Ya se van a enterar, seguramente, en algún momento; pero no hay apuro. Estoy focalizado en prevalecer ese vínculo y cuidarlo. Por eso, tampoco hablo mucho, porque ya lo hice y ya aprendí. Tal vez, exponer mi vida privada no me ha resultado positivo”, agregó.

Y cerró, a corazón abierto: “Esto lo hablamos entre nosotros. Entonces, estamos yendo despacio, paso a paso, lento. No voy a decir nada. Lo que sí estoy muy feliz, tranquilo y estoy en paz. Hoy deposito el tiempo en preparar mi escena para hoy a la noche que tengo clase de teatro, en hablar con mi madre. Estoy atravesando un muy buen momento personal, profesional, familiar, de salud y de amigos”.