Luego de la fuerte pelea que mantuvo con Mauro Dalessio en Gran Hermano 2023, Juliana “Furia” Scaglione apuntó contra otro de sus compañeros: Darío Martínez Corti, a quien dejó en claro que lo tiene en la mira.

“Con todo esto de Mauro, Darío me dijo ‘vos te podés ir igual’. Le digo ‘no metas eso en la cabeza de mis compañeros porque te voy a romper la cabeza a vos’. ¡Se lo dije! Yo soy mujer y me defendí. Las mujeres también se pueden defender, ¿eh? Le dije así”, se la escuchó a decir a Furia a alguno de sus compañeros, tal como el video que se viralizó en las redes.

Foto: Captura de video de X (@TronkOficial)

“Por eso me lo meto en el medio del cu… a Darío, porque es un machista de mier… Igual que todos lo de esa época, mi viejo también era igual. No tienen la culpa, ¿sabés qué? Vamos a defenderlo un poquito, es la crianza de antes”, agregó.

Y siguió: “Vos te parás de mano con mi compañero, yo te voy a romper la cabeza. Así de corta. ¿Quién sos? Lo siento mucho porque entraste de suplente, no es mi culpa. Aparte, quiere todas las cámaras para él. Bueno, mirá, flaquito, te explico una cosa. ‘¿Querés cámara?’ Creá tu propio contenido. Dejá de chuparle la energía a los demás. Dejá de chuparle el fandom a lo demás. El fandom se lo di yo porque soy una estúpida. Somos todos unos tarados. Listo, ya tenés lo que querías, andate a tu casa. Corta”.

“Tampoco me jode su presencia, pero me di cuenta de que él salta, ¿viste? Que grita. Dije, ‘ah, bueno, este grita, yo le grito tres veces más’. Así. Por eso le grité. ¿Si no sabés lo que hacía? En mi casa no vas a hablar mal de mí, gil. Andá a hablar mal de tu gente, a mí no me vengas a hablar mal de mí porque te quieren censurar”, cerró Juliana, muy molesta.

PROFUNDO SINCERICIDIO DE FURIA AL HABLAR DE SU RELACIÓN CON MAURO DALESSIO EN GRAN HERMANO 2023

Luego de que una tremenda pelea terminara de quebrar su relación con Mauro Dalessio, con quien había comenzado un romance en Gran Hermano 2023, Juliana “Furia” Scaglione se confesó con Virginia Demo a solas y compartió sus sentimientos más íntimos.

“Mauro quiere ser protagonista y al lado mío no se siente protagonista. Y está equivocadísimo porque una pareja que va con todo, es una locura. No una pareja que está todo el día durmiendo”, lanzó la jugadora, tal como se vio en un video que se viralizó en las redes.

Furia agredió a Mauro verbalmente Gran Hermano (Foto: captura Telefe)

“Yo no me enojé con él porque no quiere jugar conmigo. Me enojé por cómo usó mi corazón y lo hizo mier…, lo destruyó por completo; y después se cag… de risa y hablar mal de mí por cámara”, agregó.

Y cerró, dejando en claro sus deseos de que el joven quede eliminado del reality de Telefe: “Y ni siquiera estoy enojada porque no le deseo el mal a nadie, ni el odio a nada, pero que se vaya a trabajar afuera. Yo tengo que seguir mi juego”.