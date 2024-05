Con una tiara en su cabeza como si fuera la reina de la casa, Juliana “Furia” Scaglione sorprendió a sus compañeros de Gran Hermano 2023 en plena transmisión en vivo al reconocer cómo la producción la protege en momentos cruciales del reality.

“Todo tiene un límite, jamás vamos a llegar a algo en el que pueda llegar a explotar, más allá de los límites que marcan a los hermanos, porque también tenemos sanciones”, reflexionó Furia.

Ahí reconoció ante la absorta mirada de sus competidores: “Yo creo que soy una de las más sancionadas, puedo hablar al respecto. Siempre llegué a mis límites. Y antes de llegar a un límite más, ya me avisan, te vas o vas para adentro del confesionario”.

Furia vs. Mauro en Gran Hermano (Foto: captura Telefe)

“Antes de llegar a un límite más, ya me avisan, te vas o vas para adentro del confesionario”.

Como si fuera poco, en otro momento contó: “Cuando entró mi hermana me mostró quién soy yo en el afuera porque actúo de mí acá adentro. Es como que no miro a nadie”.

Coy, la hermana de Furia, entró a Gran Hermano en medio del juego "Congelados". (Foto: Captura Telefe) Por: Mayerkis Campos

“Y me hizo darme cuenta que no es que no miro a nadie, sino que viví sola y no estoy acostumbrada a vivir con una familia o gente que me quiera”, añadió.

“Cuando entró mi hermana me mostró quién soy yo en el afuera porque actuó de mí acá adentro”.

LA PREGUNTA DE ZOE BOGACH A FURIA QUE DESATÓ SU SINCERICIDIO

“¿En algún momento sentiste que no era lo que querías y que este no era tu lugar?”, indagó Zoe Bogach tras leer un sobre con la consigna.

Entonces, Furia admitió: “Yo a las 48 horas me quería ir”.

Luego de dejar que Nicolás Grosman se explaye, la participante más polémica volvió a la carga contra Mauro D’Alessio de forma elíptica.

“La palabra reality marca todo. Yo hablo desde mi lado, que soy como supuestamente la más picadora, la más quilombera y no sé qué, porque andan hablando pelot...”, dijo.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones