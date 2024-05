Santiago del Moro les mostró a cada uno de los participantes cómo fueron sus castings para entrar a la casa de Gran Hermano edición 2023 y la reacción de Juliana Furia Scaglione al verse dio que hablar.

“Mi nombre es Juliana Scaglione, tengo 32 años, soy entrenadora, soy deportista y creadora de contenido. Actualmente no estoy dando clases y estoy planificando atletas”, había dicho.

Luego, expresó: “Yo compito en CrossFit, ahora bueno ya lo dejé de hacer, y actualmente me preparé para una competencia de levantamiento olímpico. Tengo una familia artística, me gusta cantar, me gusta actuar”.

El casting de Furia para Gran Hermano 2023.

“Me gusta mirar a la cámara. Desde chiquita siempre me miré al espejo. Me dicen Furia, porque bueno, también tengo esto de mi impronta, ¿no? Me escriben y me dicen para salir, obvio que tomo propuestas”, dijo.

La participante agregó en ese entonces: “Cuando empecé a salir con mujeres, ahí hubo como un paradigma en mi familia. Fue como, ¿qué está pasando acá? Porque esto no es real. Me está pasando actualmente que provoco mucho morbo”.

“Y que me han dicho que no me presentarían ante una madre. Sería como la segunda, ¿no? Porque bueno, nada, y ahí la puedo presentar a una chica como yo. Y yo no me veo así, yo me levanto todos los días, me miro al espejo y veo lo hermosa que soy”, aseguró.

Furia en Gran Hermano 2023.

Sobre quien fue su participante favorito de la edición 2022, confesó: “Mis sentimientos, no los muestro mucho. Entonces creo que esto es como una especie de armado. Mi personaje favorito, Alfa, pero a full. No me importa lo que haya pasado, con lo que dijo, en todo lo que se vio”.

“Es un tipo de 10, es muy gracioso y hoy en realidad lo miro bastante. Es re cabrón y me hace acordar mucho también a esto del tipo familia, que si te tiene que decir algo, te lo dice, y si tiene que armar una estrategia, la hace. Es re contra vivo”, cerró Juliana.

LA REACCIÓN DE FURIA AL VER CÓMO FUE SU CASTING DE GRAN HERMANO 2023

Tras ver el video del casting para Gran Hermano 2023, Furia reiteró sus dichos: “Amo que me hicieron fan de Alfa. Me habían dicho que era como muy diferente a como se me veía”.

“Por eso entiendo cuando se asustan mucho y capaz que me ven gritando en cámara o algo. Y claro, estás viendo a una mina de MMA, ¿entendés?”, analizó la participante.

Así, remarcó: “Pero la realidad es como cuando uno protege mucho su corazón, entonces trata de poner como una estructura para la vida, para que no te hagas mierda, una coraza, que la tenemos varios acá”.

