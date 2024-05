Los cinco años de amor entre Manuel Desrets (33) y Victoria Saravia (38) alcanzaron la máxima felicidad tras confirmar que serían padres por primera vez, y el fin de semana además comunicaron el sexo del bebé con un video.

En un posteo simultáneo en Instagram, el ex de Silvina Luna y la modelo uruguaya contaron que tendrán un varón.

El anuncio fue luego de que sus amigos los hicieran jugar a la búsqueda del tesoro en el hogar, y después de descubrir pista por pistá, explotaron una serpentina de papelitos celestes.

Vitto Saravia y Manu Desrets en Punta del Este 2024 (RS Fotos)

EL VIDEO DE VITTO SARAVIA Y MANU DESRETS

“Hoy les traemos la noticia más linda”, enfatizaron.

EL DÍA QUE SILVINA LUNA SE ENTERÓ DEL ROMANCE DE MANU DESRETS Y VITTO SARAVIA

Silvina Luna fue la novia de Desrets y amiga de Saravia. Esa amistad se rompió cuando Luna se enteró del romance entre el DJ y la modelo uruguaya.

Silvina Luna y Manu Desrets.

“Sí, mi ex está saliendo con un amiga mía, besitos para los dos”, dijo Silvina en un móvil para LAM en 2018. “No estoy enojada, no hablamos más. Me cayó como un... me enteré por los medios, fue como medio feo, sin aviso”, agregó.

Silvina Luna, Vitto Saravia y Manu Desrets. (Foto: Instagram)

“Éramos amigas, viajábamos juntas, me escribía para preguntarme cosas de cremas, boludeces, y no me contó. Eso es lo que me molestó. Es muy difícil remontar una amistad cuando no hay honestidad, es fundamental. Fuimos amigas mucho tiempo”, cerró Luna sobre Vitto.