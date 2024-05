Darío Martínez Corti no dudó en aconsejar a Florencia Regidor, al verla en una crisis de llanto tras ser blanco de una hostil reacción de Juliana “Furia” Scaglione.

“Furia me trató como el orto recién… Me dijo que si mi casting había sido una mierda que no es problema de ella”, le dijo Regidor a Martínez Corti y a Mauro Dalessio, quien también estaba consolándola.

Serio y con firmeza, Darío le habló a Florencia: “Ella jugó siempre de esa manera y que no es algo personal, porque se lo hace a uno, a otro. Es su estilo de jugar…”, le dijo.

“No te subas al tren. Lo que te diga, clavale una sonrisa y seguí tu camino. No juegues en su terreno porque es lo peor que te puede pasar”, le recalcó Darío a Florencia.

Y concluyó: “Yo cuando hablo con ella respondo una cosa y pienso de otra manera”.

BAUTISTA DE GRAN HERMANO 2023 SE HARTÓ DE LAS PELEAS DE FURIA CON MAURO

Luego de la violenta discusión que Juliana “Furia” Scaglione protagonizó con Mauro Dalessio en Gran Hermano 2023, la “expareja” del reality de Telefe volvió a tener un encontronazo y Bautista Mascia dio le dio contundente mensaje al púbico.

“Gente, si algún día entran en Gran Hermano y se van a enganchar con alguien, háganlo con gente que sea compatible con ustedes”, comenzó diciendo el uruguayo, en la cocina, mientras oía cómo Furia le gritaba a Mauro en el jardín.

Incómodo, Bautista continuó: “No comentan el error de esto que están viendo acá afuera, porque eventualmente les va a traer problemas”.

Lejos de ver un panorama auspicioso entre Furia y Mauro, Mascia agregó: “¡En qué quilombo te metiste Mauro! ¿En dónde te metiste Mauro? Esto no termina más. No hay manera”.

