Tras la eliminación de Zoe Bogach de Gran Hermano 2023, un perfil de X (Twitter) especializado en tarot, El Caldero Tarot, vaticinó cómo será el futuro de Juliana “Furia” Scaglione cuando salga del reality.

“Final Furia vs. Furia en Gran Hermano. Ella es su única enemiga... Yo siento que cuando queden 4 o 5 va a relajar con algunas cosas. No se ve ganadora, pero sí quiere divertirse”, expresó el usuario de la cuenta de “tarot y hechizos”.

Acto seguido, contó cómo percibe que será el futuro de Furia afuera del programa de Telefe. “Siento que quiere seguir dando clases de gym o algo así. Cuando salga, se los come a todos entre dos panes”, sentenció, con firmeza.

QUÉ DIJO EL TAROT SOBRE UNA POSIBLE FINAL ENTRE FURIA Y VIRIGINIA DEMO

Antes de cerrar, la cuenta de tarot también predijo si es posible una final entre Furia y Virginia Demo.

“Furia vs. Virginia en la final. Por ahora, sigo viendo que Virginia no llega y, en realidad, es mejor para Furia que no llegue. Ojo, porque Virginia en la final capitaliza gente que no mira Gran Hermano”, sentenció esta cuenta, “avivando” a los fans de Furia.