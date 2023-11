Luego de que se instalara que Julieta Poggio y Marcos Ginocchio tuvieron una historia de amor tras finalizar Gran Hermano 2022, la joven volvió a hablar de su vínculo con el joven y dio que hablar con sus declaraciones.

“Nunca se sabe lo que te va a deparar la vida, es lo único que puedo decir”, comenzó diciendo Julieta, misteriosa, en en una nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que se conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Nunca se sabe lo que te va a deparar la vida, es lo único que puedo decir”.

Más tarde, Julieta le puso humor a las especulaciones: “Re estamos para la telenovela, para eso estoy”, expresó, entre risas, después de que en algún momento sonaran sus nombres para un supuesto nuevo proyecto de Cris Morena.

Por último, la entrevistada se mostró muy feliz de haber sido convocada para ser parte de El Debate de la nueva edición del reality de Telefe: “Es algo súper nuevo para mí, algo que nunca hice. La ventaja es que fui jugadora y estuve ahí adentro. Es muy distinto lo que se ve desde afuera y lo que se vive desde adentro”.

QUÉ DIJO JULIETA POGGIO SOBRE EL SUPUESTO BESO DE MARCOS GINOCCHIO Y COTI ROMERO

A poco de las repercusiones que despertó la noticia sobre el supuesto beso entre Coti Romero y Marcos Ginocchio, Julieta Poggio volvió a dejar en claro su postura.

“Con Marcos hablamos de eso. Me dijo lo que ya contó, que no fue así”, lanzó Poggio -en una nota que dio para Intrusos, el programa que conduce Flor de la Ve por América- asegurando que no cree que ese episodio haya sucedido.

Por otro lado, la exparticipante de Gran Hermano 2022 reveló que le extendió la invitación a Coti para que vaya a verla a Coqueluche, la obra de José María Muscari que la tiene como figura: “La invité y creo que puede llegar a venir”.

“Todos mis amigos (de Gran Hermano) me vinieron a ver. Vino Daniela Celis, La Tora, Nacho, El Primo y Romi”, continuó. Y, por último, ante la consulta si cree que los dichos de la participante de Bailando 2023 puede dañar la imagen de Marcos, Julieta cerró, firme: “¿Cómo lo va a perjudicar? ¡Obvio que no! El que quiera creer en su palabra, cree en él”.