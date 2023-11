Todos los días, Julieta Poggio comparte a través de sus stories de Instagram su ecléctica rutina. Si bien hace eco de sus funciones de Coqueluche y de sus espectaculares looks, de vez en cuando, también comparte sus salidas nocturnas.

En esta oportunidad, Juli fue a cenar a un bar que queda en Núñez. Cómplice con sus seguidores, les compartió algunas imágenes del precioso espacio gastronómico y hubo una que, sin dudas, llamó más la atención que las demás.

Se la puede ver brindando con su trago, muy fresco y de verano, con un hombre que sostiene una copa de champán.

En la imagen se la puede ver brindando con su trago, muy fresco y de verano, con un hombre que sostiene una copa de vino blanco. Esta persona, que por ahora solo se animó a mostrar su brazo, está frente a ella, como si se tratara de una cita. ¿Quién será?

ROMINA UHRIG PUSO EN DUDA EL SUPUESTO BESO DE COTI ROMERO Y MARCOS GINOCCHIO

Luego de las repercusiones que había despertado las declaraciones de Coti Romero, quien dio detalles del beso que se dio con Marcos Ginocchio, Ángel de Brito indagó a Romina Uhrig por este tema y la participante de Bailando 2023 fue contundente con su opinión.

“No sé qué pasó entre ellos, pero me cuesta ver esa imagen. Sabiendo cómo es el El Primo (como lo llaman a Marcos) me cuesta. Los dos saben lo que pasó, la realidad”, comenzó diciendo Romina en la pista, ante la atenta mirada de Coti que estaba presente desde el streaming del Bailando.

“Pero conociendo a Marcos, que es una persona súper tranquila, no lo veo en esa situación, chapando por ahí”, agregó, dejando en claro que pone en dudas las palabras de Coti, quien había dado detalles de su encuentro con Marcos.

“Después no sé si pasó o no pasó, es tema de ellos. Pero me cuesta ver esa situación. Me sorprende que Marcos haya chapado con Coti, no voy a mentir. Me cuesta creerlo”, cerró Romina, sin vueltas.