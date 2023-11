A poco de las repercusiones que despertó la noticia sobre el supuesto beso entre Coti Romero y Marcos Ginocchio, Julieta Poggio volvió a dejar en claro su postura.

“Con Marcos hablamos de eso. Me dijo lo que ya contó, que no fue así”, lanzó Poggio -en una nota que dio para Intrusos, el programa que conduce Flor de la Ve por América- asegurando que no cree que ese episodio haya sucedido.

Por otro lado, la exparticipante de Gran Hermano 2022 reveló que le extendió la invitación a Coti para que vaya a verla a Coqueluche, la obra de José María Muscari que la tiene como figura: “La invité y creo que puede llegar a venir”.

“Todos mis amigos (de Gran Hermano) me vinieron a ver. Vino Daniela Celis, La Tora, Nacho, El Primo y Romi”, continuó. Y, por último, ante la consulta si cree que los dichos de la participante de Bailando 2023 puede dañar la imagen de Marcos, Julieta cerró, firme: “¿Cómo lo va a perjudicar? ¡Obvio que no! El que quiera creer en su palabra, cree en él”.

ROMINA UHRIG PUSO EN DUDA EL SUPUESTO BESO DE COTI ROMERO Y MARCOS GINOCCHIO

Luego de las repercusiones que había despertado las declaraciones de Coti Romero, quien dio detalles del beso que se dio con Marcos Ginocchio, Ángel de Brito indagó a Romina Uhrig por este tema y la participante de Bailando 2023 fue contundente con su opinión.

“No sé qué pasó entre ellos, pero me cuesta ver esa imagen. Sabiendo cómo es el El Primo (como lo llaman a Marcos) me cuesta. Los dos saben lo que pasó, la realidad”, comenzó diciendo Romina en la pista, ante la atenta mirada de Coti que estaba presente desde el streaming del Bailando.

“Pero conociendo a Marcos, que es una persona súper tranquila, no lo veo en esa situación, chapando por ahí”, agregó, dejando en claro que pone en dudas las palabras de Coti, quien había dado detalles de su encuentro con Marcos.

“Después no sé si pasó o no pasó, es tema de ellos. Pero me cuesta ver esa situación. Me sorprende que Marcos haya chapado con Coti, no voy a mentir. Me cuesta creerlo”, cerró Romina, sin vueltas.