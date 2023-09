Andy Kusnetzoff volvió al ruedo con PH, podemos hablar y tuvo dentro de sus primeros invitados a Marcos Ginocchio y Julieta Poggio, exparticipantes de Gran Hermano 2022.

En un momento del programa, y tras ser consultados por los rumores de romance cuando salieron del reality, a los ex GH les tocó el “cara a cara” y Poggio le hizo una pregunta al hueso a Ginocchio.

JULIETA POGGIO LE PREGUNTÓ A MARCOS GINOCCHIO POR SUS SENTIMIENTOS

“¿Sentís que sos cien por ciento sincero con tus sentimientos? ¿Podés expresar lo que sentís o a veces te cuesta?”, le preguntó Julieta Poggio a Marcos Ginocchio, en el punto de encuentro en PH, podemos hablar.

Honesto, el ganador de Gran Hermano le respondió: “A veces me cuesta un poco. Me cuesta expresar cosas o me guardo cosas que por ahí no me hace bien”.

“Me cuesta mucho cuando no tengo tanta confianza con la otra persona. Creo que antes era peor y fui mejorando un poco”, expresó Marcos, conformando a Julieta con su respuesta.