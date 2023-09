Marcos Ginocchio y Julieta Poggio protagonizaron un inesperado momento en PH, podemos hablar, cuando Andy Kusnetzoff le preguntó al ganador de Gran Hermano 2022 si Juli “chapa bien”.

¿El contexto? Minutos atrás, Poggio había contado que tuvo una cita fallida con un chico porque besaba con exceso de baba. Astuto, el conductor de PH aprovechó el tópico para trasladarle la consulta a Marcos, quien puso en escena al ex de Julieta, Lucca Bardelli.

MARCOS GINOCCHIO MANDÓ AL FRENTE A JULIETA POGGIO

Julieta Poggio: -Para la prensa, tengo un novio nuevo cada semana…

Andy Kusnetzoff: -Esta semana era el hermano de Tini.

Julieta: -Sí, y con mi compañero de teatro (Agustín Sullivan). Con el Primo...

Andy: -Pero eso fue verdad.

Julieta: -Nosotros nos queremos muchísimo.

Andy: -Él me mira. No me dice nada. ¿Nunca fueron novios?

Julieta: -Novios, no.

Marcos Ginocchio: -No, somos muy buenos amigos. Compartimos muchos momentos adentro de la casa y quedó una relación muy linda.

Andy: -¿Chapa bien, Julieta?

Marcos: -No sé, vamos a tener que preguntarle a Lucca (Bardelli).

Julieta: -¡No!

Andy: -Es sin nombres.