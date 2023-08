Marcos Ginocchio, siempre muy presente en la vida de Julieta Poggio, fue a verla al teatro. La actriz forma parte de Coqueluche, la obra de José María Muscari que brindó una función especial para prensa y amigos, a la que asistió el ganador de Gran Hermano.

Ni bien Marcos se hizo presente en el Multiteatro Comafi, sus fans y los de Juli, quienes bancan a full el “Marculi”, término que nació cuado ambos estaban en la casa y sus seguidores soñaban con el posible romance, lo fueron a abrazar y a pedirle fotos.

En Twitter se viralizó la imagen de Marcos sonriendo en la puerta del teatro, mientras posaba en las selfies y abrazada a los fans, minutos antes de haber disfrutado la obra teatral de su ¿amiga?

FUERTE SINCERICIDIO DE ANA LAURA ROMÁN SOBRE JULIETA POGGIO

Lejos de que el cruce con Julieta Poggio quedara en el pasado, Ana Laura Román dio que hablar con sus fuertes declaraciones hacia la exparticipante de Gran Hermano 2022 al asegurar que no pagaría una entrada para verla.

“No pagaría una entrada para verla. Si hay función de prensa y me invitan, obviamente voy. Cómo no voy a ver a Betiana Blum, Mónica Villa, Mario Guerci y Agustín Sullivan”, comenzó diciendo la periodista en Por si las moscas, el ciclo que se transmite por La Once Diez, en referencia a la joven forma parte de la obra de teatro Coqueluche, de José María Muscari.

Luego, la entrevistada se refirió al momento de tensión que se vivió con Julieta en una nota que se vio en Canal 9: “Venía con los anteojos, masticando chicle, diciendo que estaba cansada. La verdad que tratándonos con esa falta de respeto y a mí me hizo saltar la térmica”.

“Yo la vi en Gran Hermano y, obviamente, todo lo que hizo hacia atrás no fue tan destacado como para recordarla. La realidad es que la mayoría la conocimos en el reality, no me importa que me corran con que no le conozco la carrera. Pero se tiene que entender si cuando la buscan para entrevista y contesta que está cansada, vamos mal. Recién arranca”, continuó, tajante. Y cerró, sin vueltas: “Ella tiene muchos seguidores y se hacían una cuenta de Twitter para putearme”.