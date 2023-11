Julieta Poggio viajó a la provincia de Tucumán para dar una multitudinaria clase de baile. Muy emocionada por la enorme cantidad de chicas que se acercaron a la actividad, celebró tomándose un día de vacaciones junto a su mamá, Patricia Destefani, que la acompaña de cerca cada vez que puede.

Muy contenta y agradecida por haberse tomado un descanso, Juli compartió a través de sus stories de Instagram las fotos más lindas de la vista de la cabaña que alquilaron. Además, contó que se comió el típico sándwich de milanesa tucumano con gaseosa de manzana.

“En esta cabañita nos quedamos hoy. Qué paz y qué necesario, me quedaría una semanita...”, expresó Juli, al pie de las fotos más lindas paseando con su mamá y también acariciando a los animalitos que se encontró en el espacio donde se hospedó en Tafí del Valle.

LA REACCIÓN DE JULIETA POGGIO TRAS LA VERSIÓN DE QUE COTI TUVO UN AFFAIRE CON MARCOS

Notero: -El otro día la vi a Juli Poggio y le dije:”¿Te enteraste lo que dicen?”. Y ella me dijo: “No creo que Marcos se exponga de esa manera”. Ella no lo ve al Primo chapando con alguien públicamente.

Coti Romero: -A mí me mandó mensajes ese día. Me preguntó si era cierto y yo le conté todo como fue. Y me puso: “Gracias, Co. Posta”. Me lo dijo como de mujer a mujer.

Notero: -Ella quería saber si era cierto.

Coti Romero: -Sí, de mujer a mujer. Y yo le dije la verdad. Para qué le voy a mentir.

Notero: -Hubo un interés de ella, de saber...

Coti Romero: -Claro. En realidad, primero me escribió por WhatsApp y eliminó los mensajes. Después me escribió por Instagram... Me dolió en un momento porque dije: “Si ellos tenían algo, yo no lo sé”. Ni me lo dijo tampoco. Pero dije: “Bueno. Listo, ya está”. Tampoco es que tengo una relación con ella y le conté la verdad.