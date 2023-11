Muy contenta por sus logros profesionales, Julieta Poggio, una de las protagonistas de Coqueluche, se emocionó en Instagram por haber cumplido uno de sus mayores sueños. Además, se mostró agradecida por el apoyo de sus fanáticos, pilar fundamental de su ascendente carrera en los medios.

Julieta dio una clase de baile en Tucumán y filmó a las muchísimas personas que asistieron. “No puedo creerlo, 270 personas bailando conmigo”, expresó a través de sus stories de Instagram, eufórica y agradecida por haber vivido esta experiencia.

Acto seguido, compartió un video haciendo la coreografía mientras sus alumnos la seguían. Y les dedicó dulces palabras. “La energía y el amor con el que me recibieron... Estoy muy muy feliz, a nada de llorar. De verdad, fue una experiencia única”, cerró, emocionada por haber cumplido uno de sus mayores logros.

LA REACCIÓN DE JULIETA POGGIO TRAS LA VERSIÓN DE QUE COTI TUVO UN AFFAIRE CON MARCOS

Notero: -El otro día la vi a Juli Poggio y le dije:”¿Te enteraste lo que dicen?”. Y ella me dijo: “No creo que Marcos se exponga de esa manera”. Ella no lo ve al Primo chapando con alguien públicamente.

Coti Romero: -A mí me mandó mensajes ese día. Me preguntó si era cierto y yo le conté todo como fue. Y me puso: “Gracias, Co. Posta”. Me lo dijo como de mujer a mujer.

Notero: -Ella quería saber si era cierto.

Coti Romero: -Sí, de mujer a mujer. Y yo le dije la verdad. Para qué le voy a mentir.

Notero: -Hubo un interés de ella, de saber...

Coti Romero: -Claro. En realidad, primero me escribió por WhatsApp y eliminó los mensajes. Después me escribió por Instagram... Me dolió en un momento porque dije: “Si ellos tenían algo, yo no lo sé”. Ni me lo dijo tampoco. Pero dije: “Bueno. Listo, ya está”. Tampoco es que tengo una relación con ella y le conté la verdad.