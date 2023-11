Julieta Poggio, actriz de Coqueluche, esta vez la rompió al frente de la comedia musical Politeama, en la cual impactó con un explosivo vestuario inspirado en las vedettes de la década del ochenta.

“No están listos para el vestuario de hoy...”, había adelantado la exparticipante de Gran Hermano 2022, antes de compartir a través de sus stories de Instagram su impactante look que la puso en el centro de la escena.

“Cumplí mi sueño de ponerme las plumas, vedette o nada”, expresó junto al emoji de fueguito, al pie de las fotos que la muestran luciendo un corpiño en diálogo con una diminuta bombacha, una pechera y una corona de la misma materialidad, formada por piedras de strass platino, dorado y cobre; más unas plumas de gran tamaño, un poco más oscuras, que parecen alas y llevó en su espalda, como toda una profesional.

Para bailar, Juli se quitó las plumas y le sumó al look una cola de brillos. Además, decoró sus botas negras con un aplique muy similar al del outfit. ¡Diva!

LA REACCIÓN DE JULIETA POGGIO TRAS LA VERSIÓN DE QUE COTI TUVO UN AFFAIRE CON MARCOS

Notero: -El otro día la vi a Juli Poggio y le dije:”¿Te enteraste lo que dicen?”. Y ella me dijo: “No creo que Marcos se exponga de esa manera”. Ella no lo ve al Primo chapando con alguien públicamente.

Coti Romero: -A mí me mandó mensajes ese día. Me preguntó si era cierto y yo le conté todo como fue. Y me puso: “Gracias, Co. Posta”. Me lo dijo como de mujer a mujer.

Notero: -Ella quería saber si era cierto.

Coti Romero: -Sí, de mujer a mujer. Y yo le dije la verdad. Para qué le voy a mentir.

Notero: -Hubo un interés de ella, de saber...

Coti Romero: -Claro. En realidad, primero me escribió por WhatsApp y eliminó los mensajes. Después me escribió por Instagram... Me dolió en un momento porque dije: “Si ellos tenían algo, yo no lo sé”. Ni me lo dijo tampoco. Pero dije: “Bueno. Listo, ya está”. Tampoco es que tengo una relación con ella y le conté la verdad.