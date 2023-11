El escándalo estalló cuando Coti Romero contó que se besó con Marcos Ginocchio en un after. Y se recrudeció cuando afirmó que Julieta Poggio la llamó para preguntarle si eso era cierto, lo que hizo que muchos se preguntaran si tuvo algo más que una amistad con el ganador de Gran Hermano 2022.

Luego de que Marcos negara la versión de Coti y que Julieta admitiera que no le cree, ya que no se imagina al “Primo” besando a una chica en un after adelante de todos, Poggio y Ginocchio volvieron a mostrarse cómplices en el backstage de una producción de fotos para una marca que los contrató.

“Back de hoy”, escribió Juli al pie de la postal que compartió a través de sus stories de Instagram, que la muestra posando con su ¿amigo? mientras ambos lucen cancherísimos looks blanco y negro.

COTI ROMERO HABLÓ DEL ENOJO DE JULIETA POGGIO POR SU AFFAIRE CON MARCOS GINOCCHIO

“Yo siempre tuve intenciones de que esté todo bien con Julieta. Nunca hice nada como para que ella se moleste de nuevo. Se ve que nunca terminó de tener el sentimiento que tengo yo, de decir ‘ya está’”, le dijo Coti a la cronista de eltrece, haciendo alusión al conflicto inicial que tuvieron en GH y a su actual enfrentamiento.

Teniendo en mente la versión de que Julieta y Marcos habrían tenido una historia de amor lejos de las cámaras, Romero apuntó: “Yo en ningún momento hice algo para lastimarla a ella. No tenía ni la menor idea de lo que estaba pasando. No sabía. No sé todavía, si ella tuvo algo con él o no”.

Interesada en el culebrón entre los ex “hermanitos”, la notera le preguntó: “Como mujer intuitiva, ¿vos qué pensás? ¿Pasó algo entre ellos?”.

Con contundencia, Coti respondió: “Y sí. Si me preguntó fue por algo. Pero ya está. No me puedo hacer cargo de algo que no se sabía”.