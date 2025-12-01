Las ensaladas con pollo son un clásico para la oficina porque combinan practicidad, sabor y saciedad sin la necesidad de tener que caer en platos pesados. En esta versión, el mix incluye arroz, tomates cherry, verdes frescos y un toque crocante de maní, lo que aporta textura y buena energía para seguir el día.

Es una receta que se arma rápido, no necesita técnica y se adapta fácilmente a lo que tengas en la heladera. Con un buen aliño de limón y oliva, queda fresca, equilibrada y lista para llevar en un tupper sin complicarte.

Ingredientes para la ensalada de pollo

50 g de tomates cherry.

20 cc de aceite de oliva.

20 cc de jugo de limón.

50 g de arroz cocido.

1/2 pechuga de pollo cocida.

20 g de maní.

40 g de mix de verdes.

La ensalada de pollo se debe guardar en un recipiente que se cierre por completo, para poder llevarla al trabajo. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Mezclar los ingredientes y condimentarlos a gusto.

