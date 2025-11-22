El Poke Bowl llegó para quedarse. Es práctico, saludable y muy fácil de armar: una base neutra, muchos ingredientes frescos y un toque final de condimentos. Lo mejor es que cada uno puede personalizarlo como quiera, desde una opción vegetariana hasta una versión con pescado marinado, como en la receta original de Hawái.

En esta versión se usan únicamente vegetales, pero la clave es la misma: buenos cortes, cocciones rápidas y una mezcla de colores y texturas que hacen que el plato se vea tan rico como sabe. Ideal para un almuerzo liviano o una cena fresca.

Ingredientes para el Poke Bowl

Tomates cherrys.

Palta.

Láminas de zanahoria.

Frescas endivias.

Cebollitas en conserva.

Choclo grillado.

Repollitos de Bruselas a la chapa.

Cebolla morada.

Brócoli blanqueado.

Almendras fileteadas y tostadas.

En algunos casos, el Poke Bowl puede llevar mariscos. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

La base de esta ensalada hawaiana puede ser arroz de sushi, arroz integral, quinoa o ensalada. Cada ingrediente se prepara por separado y se dispone en el plato. En esta receta sólo se usaron vegetales, pero se puede usar pescado y se suele hacer marinado. Cortar la zanahoria en finas láminas. Hacer los repollitos de brusela a la chapa (se pueden blanquear antes en agua hirviendo). Blanquear el brócoli en agua caliente con sal. Filetear las almendras y tostarlas. Grillar el choclo en sartén con manteca. Presentar todo en el plato y condimentar.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/