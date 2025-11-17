No hay sabor más navideño que el de la garrapiñada. Ese crocante de maní azucarado que perfuma el aire en diciembre también se puede preparar en casa, sin complicaciones y con ingredientes que siempre hay en la alacena. Lo mejor es que se hace en minutos y permite revivir ese gusto tan argentino de la infancia.
Perfecta para compartir con los más chicos, esta versión casera conserva la textura crocante y el brillo característico del azúcar caramelizado. Se puede preparar en cualquier momento del año, pero cuando el clima empieza a calentar y se acercan las fiestas, el olor de la garrapiñada recién hecha se vuelve irresistible.
Ingredientes
- Una taza de maní pelado.
- Un cuarto de taza de azúcar.
- Un tercio de taza de agua.
- Esencia de vainilla.
Procedimiento
- Colocar el maní, azúcar y agua en una ollita. Mezclar sin parar. El líquido va a empezar a burbujear. Después tiene que evaporarse fuera del fuego.
- Seguir batiendo hasta que se cristalice (queda un color opaco, blanco) y, a partir de ahí, llevar al fuego nuevamente.
- Agregar la esencia de vainilla y seguir mezclando hasta que se ponga brillante y marrón otra vez.
- Llevar a una placa con aceite para que se enfríe.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/