No hay sabor más navideño que el de la garrapiñada. Ese crocante de maní azucarado que perfuma el aire en diciembre también se puede preparar en casa, sin complicaciones y con ingredientes que siempre hay en la alacena. Lo mejor es que se hace en minutos y permite revivir ese gusto tan argentino de la infancia.

Perfecta para compartir con los más chicos, esta versión casera conserva la textura crocante y el brillo característico del azúcar caramelizado. Se puede preparar en cualquier momento del año, pero cuando el clima empieza a calentar y se acercan las fiestas, el olor de la garrapiñada recién hecha se vuelve irresistible.

Ingredientes

Una taza de maní pelado.

Un cuarto de taza de azúcar.

Un tercio de taza de agua.

Esencia de vainilla.

Las garrapiñadas se cocinan en la sartén con agua y azúcar. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Colocar el maní , azúcar y agua en una ollita. Mezclar sin parar. El líquido va a empezar a burbujear. Después tiene que evaporarse fuera del fuego. Seguir batiendo hasta que se cristalice (queda un color opaco, blanco) y, a partir de ahí, llevar al fuego nuevamente. Agregar la esencia de vainilla y seguir mezclando hasta que se ponga brillante y marrón otra vez. Llevar a una placa con aceite para que se enfríe.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/