Los sándwiches de cuadril son un clásico que nunca falla, pero lo que los hace realmente irresistibles es ese pequeño detalle que marca la diferencia. En este caso, una salsa casera que combina mayonesa y chimichurri, logrando un equilibrio perfecto entre cremosidad y sabor intenso. Con ingredientes sencillos y frescos, podés preparar un plato que sorprende tanto a familiares como a amigos.

Además, esta receta no se queda solo en la comida: un pisco sour con mermelada de quinotos y huacatay acompaña a la perfección, aportando frescura y un toque sofisticado que convierte un almuerzo o cena casual en una experiencia gastronómica completa.

Ingredientes para los sándwiches de cuadril

Una colita de cuadril.

2 cebollas.

Sal y pimienta, a gusto.

Aceite de oliva.

200 g de mayonesa.

2 cdas de chimichurri seco.

Pimienta.

Una cdta de leche.

Pancitos chiquitos (pueden ser mini ciabattas).

4 fetas de queso.

4 fetas de panceta.

Un tomate.

Un atado de rúcula.

Para el pisco sour

2 partes de pisco.

Una parte de mermelada de quinotos.

Una parte de jugo de limón.

Una clara de huevo.

Hojas de huacatay.

Bitter angostura en gotero.

Hojas de huacatay para el garnish.

El sellado de la panceta, un paso clave para lograr esta receta. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Calentar la plancha con aceite y agregar las cebollas. Cortar la colita de cuadril en rodajas super finitas y cocinarlas en la plancha con sal y pimienta. Una vez que la carne está lista, dorar la panceta. Para la mayonesa de chimichurri integrar la mayo con el chimichurri seco, la pimienta. Para que quede más ligera se le puede agregar una cda de leche. Para el armado, cortar y dorar los panes por dentro. Agregar la feta de queso en una de las mitades y la otra untarla con la mayonesa. Agregar la rodaja de tomate, la carne, la cebolla, el queso y la panceta. Terminar con las hojas de rúcula.

Para el pisco sour

Hacer una mermelada de quinotos. Verter los ingredientes en la coctelera. Batir enérgicamente. Colar en una copa coupe o de sidra previamente fría. Decorar con hojas de huacatay.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/