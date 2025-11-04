Las mollejas son un clásico de la cocina argentina que, bien cocinadas, ofrecen una textura suave y un sabor delicado que conquista paladares exigentes. Combinarlas con papines andinos tipo noisette y un verdeo fresco permite crear un plato que no solo se disfruta en el paladar, sino que también se luce en la mesa.

El secreto está en la técnica: dorar, blanquear y luego integrar los sabores con cuidado, desde la manteca y las hierbas frescas hasta la crema enriquecida con vino, pimentón y un toque de miel. Este plato es ideal para quienes buscan una experiencia culinaria casera, pero con un resultado digno de un restaurante.

Ingredientes para las mollejas al verdeo con papas noisette

Un k de papines andinos.

Una rama de romero fresco.

Orégano fresco.

100 g de manteca.

2 k de mollejas.

2 vasos de vino blanco.

4 tiras de cebolla de verdeo.

3 cdas de mostaza.

Una cda de miel.

3 cdas de pimentón.

3 cdas de provenzal.

Un l de crema de leche.

El salteado del verdeo, un paso clava a la hora de cocinar las mollejas. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Blanquear los papines en agua hirviendo con sal. Retirar y llevar al disco con aceite bien caliente para dorarlos y terminar la cocción. Añadir romero, orégano y manteca para darle sabor. Condimentar con sal y pimienta. Una vez que estén dorados, retirar y comenzar a cocinar las mollejas. Primero se van a hervir en agua durante 30 minutos. Luego cortar en cubos groseramente y llevar al disco bien caliente con aceite. Dorar por todos lados. Una vez doradas, correr a los costados del disco y, en el centro, agregar aceite y cocinar la parte blanca del verdeo. Condimentar con sal y pimienta. Levantar los jugos del disco con vino blanco. Agregar la crema, el pimentón, la provenzal, la mostaza y la miel. Una vez que la crema se redujo, agregar la parte verde de la cebolla verdeo. Servir en un plato las mollejas junto a los papines

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/