El banana split es un postre clásico que evoca los sabores del verano y las heladerías, pero su versión original, con helado y fruta, puede ser reversionada para crear un postre helado casero aún más espectacular.

Si sos amante de los sabores dulces, las bananas y el chocolate, esta receta es la solución perfecta para un broche de oro irresistible. Lo mejor de todo, es que la preparación te llevará muy poco tiempo, ya que no requiere cocción.

Ingredientes para postre helado de banana split

360 cc de crema de leche.

Una lata de leche condensada.

4 bananas maduras.

Unas gotas de limón.

200 g de chispas de chocolate.

500 g de dulce de leche.

200 g de galletitas dulces de chocolate.

100 g de manteca derretida.

100 g de nueces pecán.

100 g de cerezas al maraschino.

4 bananitas Dolca.

100 g de chocolate.

Procedimiento

En el vaso de un mixer, procesar las bananas con unas gotas de limón hasta lograr un puré bien fino. Integrar el puré de banana con la leche condensada y reservar. Batir la crema hasta llegar a ¾ de punto, integrarle la preparación de banana y leche condensada. Sumar las chispas de chocolate negro. Moler las galletitas en una bolsa con ayuda de un palote. Integrarlas en un bowl con la manteca derretida. Forrar un molde con la preparación de galletitas, agregar una capa de la mezcla de banana, con una manga agregar unos hilos de dulce de leche y volver a agregar la preparación de banana hasta completar. Llevar al freezer hasta que solidifiqué. Agregar unos hilos de dulce de leche en la superficie, una vez solidificado colocar las nueces partidas, las cerezas al marraschino y las bananitas Dolca cortadas a la mitad. Servir bien frío. Decorar con chocolate rallado.

