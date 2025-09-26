Un helado casero puede ser gourmet sin complicaciones si usás los ingredientes adecuados, y esta versión lo demuestra con solo cuatro claves: chocolate semiamargo, crema de leche, leche condensada y almendras tostadas.
El secreto para que quede bien cremoso no está solo en los ingredientes, sino en cómo los manejás: batir la crema con suavidad para incorporar aire sin que se corte, mezclar con chocolate ya templado, refrigerar la mezcla al menos seis horas en freezer bien tapada, y servir apenas se suaviza.
Ingredientes para helado de chocolate
- 300 g de chocolate semiamargo.
- 400 cc de crema de leche.
- 395 cc de leche condensada.
- 200 g de almendras.
- Capelinas de helado.
- Frutas frescas para decorar.
Procedimiento
- Derretir el chocolate picado a baño María y dejar enfriar por completo sin dejar que se solidifique.
- Batir la crema a medio punto, incorporar la leche condensada y seguir revolviendo hasta lograr una buena consistencia.
- Agregar el chocolate ya atemperado y reservar.
- Tostar las almendras en una sartén cuidando que no se quemen.
- Picarlas con cuchillo y dejarlas enfriar e incorporarlas a la mezcla de helado.
- Llevar la preparación al freezer durante 6 horas y luego servir.
- Decorar con más almendras fileteadas y unos hilos de chocolate.
