Ese helado tricolor que siempre pedís en la heladería lo podés lograr en casa con pocos ingredientes y algo de paciencia. La clave está en una base cremosa de crema de leche y leche condensada, dividida en tres partes: una con vainilla, otra con frutillas y una con chocolate fundido.

Cada capa tiene su turno para congelarse; así conseguís estratos definidos que, al cortar, muestran ese efecto visual tentador y el sabor auténtico de los tres gustos juntos. El resultado es tan similar al industrial que sorprende: firmeza, sabor equilibrado y textura suave.

Ingredientes para helado tricolor

700 cc de crema de leche.

2 latas de leche condensada.

Esencia de vainilla.

2 tazas de frutillas picadas.

1/2 taza de agua.

250 g de chocolate.

Procedimiento

Batir la crema de leche con leche condensada hasta que sea consistente. Separar la base en 3 partes. A una parte colocarle la esencia de vainilla. Verter en un bowl rectangular forrado con papel film y llevar a congelador durante 2 horas. En una cacerola a fuego medio, disponer las frutillas y el agua y dejar reducir hasta que esté consistente. Dejar enfriar. Cuando esté frío, unir con una segunda parte de la base y mezclar. Verter sobre la capa de vainilla y devolver al congelador durante 2 horas. Mientras tanto unir la tercera parte de la base, el chocolate derretido y mezclar. Colocar sobre la capa de frutilla y de volver al congelador durante 2 horas. Desmoldar y servir en rodajas.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/