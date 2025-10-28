En la búsqueda constante de opciones sanas y rápidas, el budín de vegetales es una gran solución. Es un plato versátil, perfecto para incorporar una gran variedad de verduras y resolver un almuerzo, una cena o una vianda de manera fácil y nutritiva.

El secreto reside en un método que permite cocinar el plato en el microondas, logrando que esté listo en solo tres minutos. Con papas, zanahoria, espinaca y queso, este budín es ideal para aprovechar sobras y crear un plato vegetariano delicioso para toda ocasión.

Ingredientes para budín de vegetales

2 papas blanqueadas.

200 g de queso parmesano.

2 zanahorias ralladas.

Una planta de espinaca.

2 tomates cubeteados.

2 varas de cebolla de verdeo.

200 g de queso muzzarella.

3 huevos.

Sal, pimienta y nuez moscada.

Tomates cherry.

Albahaca.

Procedimiento

Rallar la papa blanqueada, condimentar con sal, pimienta y nuez moscada y agregarle el queso parmesano rallado. Reservar. Pincelar el interior de una taza de cerámica con aceite de oliva, colocar en la base las papas que anteriormente habíamos condimentado. Luego seguir haciendo capas de vegetales intercalando con pequeños daditos de muzzarella Batir los huevos, condimentar y volcar dentro de la taza. Llevar la taza a microondas y cocinar a máxima potencia durante tres minutos. Servir con ensalada de tomates cherry y albahaca.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/