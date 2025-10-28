En la búsqueda constante de opciones sanas y rápidas, el budín de vegetales es una gran solución. Es un plato versátil, perfecto para incorporar una gran variedad de verduras y resolver un almuerzo, una cena o una vianda de manera fácil y nutritiva.
El secreto reside en un método que permite cocinar el plato en el microondas, logrando que esté listo en solo tres minutos. Con papas, zanahoria, espinaca y queso, este budín es ideal para aprovechar sobras y crear un plato vegetariano delicioso para toda ocasión.
Ingredientes para budín de vegetales
- 2 papas blanqueadas.
- 200 g de queso parmesano.
- 2 zanahorias ralladas.
- Una planta de espinaca.
- 2 tomates cubeteados.
- 2 varas de cebolla de verdeo.
- 200 g de queso muzzarella.
- 3 huevos.
- Sal, pimienta y nuez moscada.
- Tomates cherry.
- Albahaca.
Procedimiento
- Rallar la papa blanqueada, condimentar con sal, pimienta y nuez moscada y agregarle el queso parmesano rallado. Reservar.
- Pincelar el interior de una taza de cerámica con aceite de oliva, colocar en la base las papas que anteriormente habíamos condimentado.
- Luego seguir haciendo capas de vegetales intercalando con pequeños daditos de muzzarella.
- Batir los huevos, condimentar y volcar dentro de la taza.
- Llevar la taza a microondas y cocinar a máxima potencia durante tres minutos.
- Servir con ensalada de tomates cherry y albahaca.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/