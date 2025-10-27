En medio de la rutina cotidiana, encontrar soluciones rápidas para tus almuerzos es clave. Cuando el objetivo es comer ligero, con una preparación fácil y sin sacrificar el sabor, la tarta de zucchini se presenta como la opción perfecta.

El secreto está en un paso crucial: eliminar el exceso de humedad del vegetal antes de mezclarlo con el relleno. Esta técnica, sumada a la combinación de ricota, queso de cabra y un toque de limón, garantiza una tarta firme, sabrosa y no aguada.

Ingredientes para tarta de zucchini

Una masa de tarta hojaldrada.

3 huevos.

Media taza de crema.

Sal y pimienta, a gusto.

4 zucchini.

Jugo y ralladura de un limón.

Una cdta de ají molido.

Hierbas frescas (cilantro, ciboulette, albahaca, tomillo).

500 g de ricota.

200 g de queso de cabra.

La receta para preparar Tarta de zucchini. Cucinare.TV.

Procedimiento

Estirar la masa para la tarta, cortar del tamaño del molde deseado, colocar en el molde, cubrir con papel aluminio y colocar algún peso en el papel aluminio (porotos). Llevar a horno medio unos 15 minutos. Retirar el papel aluminio y volver a llevar al horno por otros 5 minutos. Retirar del horno y reservar. Rallar los zucchini y colocar en un colador para eliminar todo el excedente de humedad. En un bowl, colocar los huevos, la crema y los zucchini , mezclar todo bien, poner a punto de sal y pimienta, colocar el jugo y la ralladura de limón. Condimentar con ají molido y las hierbas frescas. Incorporar la ricota también escurrida y el queso de cabra desmenuzado. Colocar el relleno en la masa de tarta ya horneada. Llevar a horno medio hasta que coagule bien la preparación; si es necesario cubrir los bordes con papel aluminio para que no se quemen.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/