En medio de la rutina cotidiana, encontrar soluciones rápidas para tus almuerzos es clave. Cuando el objetivo es comer ligero, con una preparación fácil y sin sacrificar el sabor, la tarta de zucchini se presenta como la opción perfecta.
El secreto está en un paso crucial: eliminar el exceso de humedad del vegetal antes de mezclarlo con el relleno. Esta técnica, sumada a la combinación de ricota, queso de cabra y un toque de limón, garantiza una tarta firme, sabrosa y no aguada.
Ingredientes para tarta de zucchini
- Una masa de tarta hojaldrada.
- 3 huevos.
- Media taza de crema.
- Sal y pimienta, a gusto.
- 4 zucchini.
- Jugo y ralladura de un limón.
- Una cdta de ají molido.
- Hierbas frescas (cilantro, ciboulette, albahaca, tomillo).
- 500 g de ricota.
- 200 g de queso de cabra.
La receta para preparar Tarta de zucchini. Cucinare.TV.
Procedimiento
- Estirar la masa para la tarta, cortar del tamaño del molde deseado, colocar en el molde, cubrir con papel aluminio y colocar algún peso en el papel aluminio (porotos).
- Llevar a horno medio unos 15 minutos.
- Retirar el papel aluminio y volver a llevar al horno por otros 5 minutos. Retirar del horno y reservar.
- Rallar los zucchini y colocar en un colador para eliminar todo el excedente de humedad.
- En un bowl, colocar los huevos, la crema y los zucchini, mezclar todo bien, poner a punto de sal y pimienta, colocar el jugo y la ralladura de limón.
- Condimentar con ají molido y las hierbas frescas.
- Incorporar la ricota también escurrida y el queso de cabra desmenuzado.
- Colocar el relleno en la masa de tarta ya horneada.
- Llevar a horno medio hasta que coagule bien la preparación; si es necesario cubrir los bordes con papel aluminio para que no se quemen.
