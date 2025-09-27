Si buscás una tarta vistosa que no te lleve toda la tarde, esta tarta espiral es ideal: colorida, sabrosa y realmente lista en media hora. Se parte de dos tapas rectangulares tipo pascualina, se disponen bordes doblados y se estira cada tira hasta formar una espiral que rodea el relleno.

Para el relleno, se combina espinaca congelada bien escurrida, ricota cremosa y queso rallado. El truco para lograr que salga bien es distribuir las tapas con cuidado y cocinar en horno bien caliente hasta dorar los bordes con ese tono crocante que hace la diferencia.

Ingredientes para tarta espiral

2 tapas rectangulares para pascualina.

Para el relleno

2 tazas de espinaca congelada, escurrida y picada.

Una taza de ricota.

Una taza de queso rallado.

Una cebolla picada.

Una cda de manteca.

Huevo para pintar.

Una cda de queso rallado.

Una cdta de semillas de amapola.

Tarta espiral. Foto: Cucinare.TV.

Procedimiento

Dorar la cebolla en la manteca. Retirar del fuego y mezclar con la espinaca , la ricota y el queso rallado. Cortar la masa en 3 tiras de 6/8 cm y con una manga disponer a lo largo de cada tira, bordeando un extremo, una línea de relleno. Enrollar y cerrar formando un cilindro. Una vez que estén listos los 6 cilindros, disponerlos en una tartera de 22 cm de diámetro, uno a continuación de otro en forma de espiral desde el centro hacia afuera, hasta formar un caracol. Pincelar con huevo batido y espolvorear con queso rallado y semillas de amapola. Hornear a 180° durante 30 minutos.

