Si buscás una tarta vistosa que no te lleve toda la tarde, esta tarta espiral es ideal: colorida, sabrosa y realmente lista en media hora. Se parte de dos tapas rectangulares tipo pascualina, se disponen bordes doblados y se estira cada tira hasta formar una espiral que rodea el relleno.
Para el relleno, se combina espinaca congelada bien escurrida, ricota cremosa y queso rallado. El truco para lograr que salga bien es distribuir las tapas con cuidado y cocinar en horno bien caliente hasta dorar los bordes con ese tono crocante que hace la diferencia.
Ingredientes para tarta espiral
- 2 tapas rectangulares para pascualina.
Para el relleno
- 2 tazas de espinaca congelada, escurrida y picada.
- Una taza de ricota.
- Una taza de queso rallado.
- Una cebolla picada.
- Una cda de manteca.
- Huevo para pintar.
- Una cda de queso rallado.
- Una cdta de semillas de amapola.
Procedimiento
- Dorar la cebolla en la manteca. Retirar del fuego y mezclar con la espinaca, la ricota y el queso rallado.
- Cortar la masa en 3 tiras de 6/8 cm y con una manga disponer a lo largo de cada tira, bordeando un extremo, una línea de relleno.
- Enrollar y cerrar formando un cilindro.
- Una vez que estén listos los 6 cilindros, disponerlos en una tartera de 22 cm de diámetro, uno a continuación de otro en forma de espiral desde el centro hacia afuera, hasta formar un caracol.
- Pincelar con huevo batido y espolvorear con queso rallado y semillas de amapola.
- Hornear a 180° durante 30 minutos.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/