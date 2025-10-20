La lasagna es sinónimo de plato contundente y familiar, un clásico que requiere tiempo para su armado en capas y su cocción. Sin embargo, existe una forma ingeniosa de disfrutar de la misma pasta rellena con queso y salsa, pero en un formato que agiliza la preparación.

El secreto de estos paquetitos de lasagna reside en transformar las láminas de pasta en porciones individuales, un método que simplifica la cocción y el servido. Esta técnica asegura que cada porción esté lista en la mitad del tiempo tradicional.

Ingredientes para paquetitos de lasagna

250 g de harina 0000.

250 g de semolín.

5 huevos.

1/2 copa de vino blanco.

1/2 tacita de aceite de oliva.

Relleno

500 g de ricota.

3 atados de espinaca.

200 g de jamón.

200 g de queso provolone.

200 g de queso muzzarella.

Sal, pimienta y nuez moscada.

200 cc de crema de leche.

Salsa

Aceite de oliva.

Una cebolla.

2 dientes de ajo.

Un ají morrón rojo.

1/2 ají verde.

Una zanahoria.

Una cda de extracto de tomate.

Una cda de pimentón dulce.

300 g de carne picada.

2 tazas de salsa de tomates.

Una copa de vino tinto.

La receta para preparar paquetitos de lasagna. Cucinare.TV.

Procedimiento

Para la masa

En un bowl amplio, dispone los huevos, agregar el aceite de oliva, el vino blanco e integrar con cuchara de madera. Agregar a la preparación la harina y el semolín, integrar la masa y dejar descansar. Estirar la masa, cortar rectángulos y hervir en agua. Reservar.

Para la salada

En una olla, dorar con aceite de oliva los vegetales picados bien chiquitos, correr para las paredes de la olla y agregar la carne picada en el centro con la olla bien caliente para que se selle. Agregar el pimentón dulce, el extracto de tomate y la taza de vino, dejar que evapore y por último agregar la salsa de tomates. Dejat cocinar por 45 minutos como mínimo.

Para el relleno

En un bowl, integrar la ricota junto con la espinaca hervida, escurrida y picada. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Agregar el provolone rallado y el jamón picadito. Reservar la muzzarella para el armado.

Armado

Colocar el rectángulo de masa en una tabla y cruzarle otro rectángulo realizando una cruz. Ponemos en la base una cda de relleno y aplanar llegando a los extremos. Colocar una cda de salsa y cerrar las lasagnas individuales. Colocar en la superficie un poco de muzzarella rallada para que gratine, y unas cdas de crema al llevar a la placa. Cocinar a fuego medio del horno durante 20 minutos.

