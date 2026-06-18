Cómo preparar la sopa más potente de Doña Petrona: se hace en tres pasos

Pocas recetas atraviesan generaciones con la misma vigencia que el minestrón de Doña Petrona. Esta sopa de origen italiano se ganó un lugar privilegiado en las mesas argentinas gracias a una combinación simple de verduras, papas y fideos que la convierten en una comida completa, ideal para los días fríos.

A diferencia de otras sopas livianas, esta preparación se destaca por su capacidad para alimentar y reconfortar. Su mezcla de vegetales aporta sabor, textura y nutrientes, mientras que los fideos y las papas le dan la consistencia necesaria para transformarla en un plato principal.

La mejor parte es que no requiere técnicas complejas ni ingredientes difíciles de conseguir. Con apenas tres pasos y menos de una hora de cocción, se puede obtener una sopa abundante, casera y llena de sabor, fiel al estilo que popularizó Doña Petrona en la cocina argentina.

Comensales 4 Ingredientes ½ taza aceite

taza aceite Una cebolla picada

cebolla picada 2 zanahorias

zanahorias Un nabo

nabo Un puerro

puerro Una rama de apio

rama de apio ½ repollo

repollo Un zapallito

zapallito 1 ½ litros de caldo o agua

litros de caldo o agua Sal, a gusto

2 papas

papas 100 gramos de fideos

Doña Petrona y Juanita, su histórica asistente de cocina. Foto: Instagram @dona_petrona_c.de_gandulfo.

Procedimiento

Dorar la cebolla en el aceite. Agregar las zanahorias, el nabo, el puerro, el apio, el repollo y el zapallito, todo cortado en cubos pequeños. Rehogar durante unos minutos. Incorporar el caldo o el agua y condimentar con sal. Llevar a ebullición y cocinar a fuego bajo durante 30 minutos. Agregar las papas cortadas en cubos. Diez minutos después sumar los fideos y cocinar 8 minutos más, o hasta que estén tiernos. Servir bien caliente.

La historia del minestrón

De acuerdo a una de las teorías existentes, la historia del minestrón se remonta a cientos de años, desde la época de la antigua Roma. Se trató de un período de crecimiento económico que derivó en que una gran variedad de nuevas verduras inundara el mercado.

Pero también hubo otras variantes. Por ejemplo, los campesinos italianos, aprovechando las sobras de sus comidas, preparaban esta “sopa del pobre”. Por eso, incluso en la actualidad, no existe una receta única para su elaboración.

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