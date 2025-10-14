El chorizo es la estrella indiscutida de cualquier asado. Sin embargo, este clásico de la parrilla merece ser reinventado para seguir sorprendiendo. Existe una versión en empanada que transforma el bocado en una delicia crujiente, jugosa y original.

El secreto para que esta reversión sea un éxito rotundo y que todos quieran probarla reside en dos elementos clave. Por un lado, la textura crocante que le da el hojaldre al chorizo con queso; y por otro, el contraste ácido y vibrante que aporta la clásica salsa criolla.

Ingredientes para chorizo de cerdo empanado

Una masa de tarta pascualina hojaldrada para horno.

Un chorizo de cerdo.

2 fetas de queso.

Semillas de sésamo.

Un huevo para pintar.

Procedimiento

Precocinar los chorizos en una plancha. Reservar y cortar en forma mariposa. Estirar la masa de hojaldre, ayudarse con un poco de harina. Cortar en formas rectangulares. Colocar en el medio una feta de queso y una lonja de chorizo cortado a la mitad. Hacer cortes perpendiculares en diagonal en ambos lados largos del rectángulo. Formar una trenza, pincelar con huevo. Llevar a horno a 200° hasta dorar la masa.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/