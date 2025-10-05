La hora del mate es sagrada y no hay mejor compañía que un buen scon dulce. Estos bizcochos tienen una textura aireada, con la humedad justa. Lograr ese equilibrio perfecto entre lo esponjoso y lo mantecoso es el desafío que resuelve esta receta de Maru Botana.

En su libro “Las recetas de mi vida”, la famosa cocinera recopiló aquellas preparaciones que la hicieron famosa, y entre ellas, por supuesto, no podían faltar sus scons. La clave, según la propia Maru, está en respetar el arenado y no amasar de más.

Ingredientes para scons dulces

250 g de harina 0000.

4 cdtas de polvo para hornear.

½ cdta de sal.

100 g de manteca.

Un huevo.

70 g de azúcar.

Ralladura de ½ limón.

70 cc de leche.

Maru Botana, una de las mejores reposteras del país. (Foto: Instagram @marubotanabcn)

Procedimiento

En un bowl amplio, colocar la harina, el polvo de hornear y la sal. Hacer un hueco en el centro y agregar la manteca mezclándola con la harina hasta lograr un arenado. Sumar el azúcar e integrar todos los ingredientes y formar un bollo de masa apenas unido. Puede estar incluso un poco grumoso pero, sobre todo, no se debe amasar. Encender el horno a temperatura moderada (180º). En una mesada enharinada, apoyar la masa y aplastarla apenas con los dedos, hasta que tenga un espesor de 2,5 cm. Cortar los scons con un cortapastas enharinado de 5 cm de diámetro. Reagrupar los recortes de masa para formar un nuevo bollo, que se vuelve a aplastar suavemente. y seguir cortando el resto de los scons. Colocarlos en una bandeja para horno enmantecada y enharinada, separados entre sí, para que no se peguen, ya que en el horno crecerán bastante. Pintarles la superficie con el huevo ligeramente batido. Cocinarlos por 10 a 15 minutos o hasta que la masa esté bien seca y los scons, apenas dorados. Servirlos tibios.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/