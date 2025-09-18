En menos de 15 minutos podés preparar un salteado de vegetales que combina color, textura y sabor sin complicaciones. Esta receta propone usar zanahoria, apio, cebolla, morrón y cebolla de verdeo cortados en juliana, salteados al wok con aceite de sésamo, ajo fresco y jengibre.
Se completa con un toque de cúrcuma, pimienta y salsa de soja, logrando que cada verdura conserve su sabor. El plus que transforma este plato en una opción sana y rendidora está en agregado de fideos que combinan de forma perfecta con los vegetales.
Ingredientes para salteado de vegetales
- 300 g de spaghetti hervidos al dente.
- 3 cdas de salsa de soja.
- Un huevo.
- 3 cdas de aceite de sésamo.
- 4 tallos de apio en juliana.
- 2 zanahorias pequeñas en juliana.
- Una taza de cebolla de verdeo.
- Una cebolla grande en juliana.
- 1 ½ morrón en juliana.
- Una cdta de cúrcuma.
- Una cdta de pimienta.
- Una cdta de mezcla de especias.
- ¼ cdta de azúcar.
- 2 dientes de ajo picados.
- 2 cdas de raíz de Jengibre en juliana.
- Una cdta de maicena diluida en 20 cc de leche.
- Hojas de cilantro y verdeo para terminar.
Procedimiento
- Calentar el aceite en un wok. Saltear las verduras.
- Agregar el ajo, el jengibre y la salsa de soja, disolver la maicena en un pocillo de agua y agregarla.
- Cocinar hasta que espese levemente y agregar las especias.
- Hacer un omelette con el huevo en una sartén con una gota de aceite. Cortar en tiritas finas.
- Agregarle los fideos a la preparación de vegetales y luego el huevo en juliana.
- Terminar con el aceite de sésamo y hojas de cilantro y verdeo.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/