En menos de 15 minutos podés preparar un salteado de vegetales que combina color, textura y sabor sin complicaciones. Esta receta propone usar zanahoria, apio, cebolla, morrón y cebolla de verdeo cortados en juliana, salteados al wok con aceite de sésamo, ajo fresco y jengibre.

Se completa con un toque de cúrcuma, pimienta y salsa de soja, logrando que cada verdura conserve su sabor. El plus que transforma este plato en una opción sana y rendidora está en agregado de fideos que combinan de forma perfecta con los vegetales.

Ingredientes para salteado de vegetales

300 g de spaghetti hervidos al dente.

3 cdas de salsa de soja.

Un huevo.

3 cdas de aceite de sésamo.

4 tallos de apio en juliana.

2 zanahorias pequeñas en juliana.

Una taza de cebolla de verdeo.

Una cebolla grande en juliana.

1 ½ morrón en juliana.

Una cdta de cúrcuma.

Una cdta de pimienta.

Una cdta de mezcla de especias.

¼ cdta de azúcar.

2 dientes de ajo picados.

2 cdas de raíz de Jengibre en juliana.

Una cdta de maicena diluida en 20 cc de leche.

Hojas de cilantro y verdeo para terminar.

Procedimiento

Calentar el aceite en un wok. Saltear las verduras. Agregar el ajo, el jengibre y la salsa de soja, disolver la maicena en un pocillo de agua y agregarla. Cocinar hasta que espese levemente y agregar las especias. Hacer un omelette con el huevo en una sartén con una gota de aceite. Cortar en tiritas finas. Agregarle los fideos a la preparación de vegetales y luego el huevo en juliana. Terminar con el aceite de sésamo y hojas de cilantro y verdeo.

