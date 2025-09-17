Este plato trae una vuelta inesperada: milanesa crispy acompañada con ñoquis de sémola suaves y mantecosos. La preparación es simple: el peceto se marina con ajo, perejil y ralladura de limón, y se empana con panko y pan rallado. Al freirlas, las milanesas quedan doradas y jugosas.

La guarnición de ñoquis de sémola se prepara con ricota escurrida, semolín fino, huevos y manteca. Se hierven y luego se doran ligeramente en sartén con manteca caliente. Así se logran ñoquis ligeros por dentro y dorados por fuera, que contrastan maravillosamente con la milanesa crispy.

Ingredientes para milanesas con ñoquis

Para las milanesas

500 g de peceto.

Un diente de ajo.

Un puñado de perejil.

Harina, c/n.

Fécula de maíz, c/n.

3 huevos.

Una cda de mostaza de Dijon.

300 g de pan rallado.

300 g de panko.

Sal, c/n.

Pimienta, c/n.

Ralladura de 2 limones.

Para los ñoquis

400 g de ricota escurrida.

300 g de semolín fino.

2 huevos.

Sal y pimienta, a gusto.

200 g de manteca.

5 g de tomillo.

La receta de milanesas crispy con ñoquis como guarnición, Cucinare.TV.

Procedimiento

Para las milanesas, cortar el peceto en bifes de 2 cm de espesor. Colocar en un recipiente junto al ajo previamente picado, el perejil y la ralladura de limón. Dejar reposar en la heladera por 30 minutos. En un bowl aparte, mezclar los huevos e incorporar sal y pimienta a gusto. Preparar un bowl mezclando la harina con la fécula; en otro recipiente, el pan rallado junto al panko. Pasar los bifes de peceto por la mezcla de harina y fécula, luego por el batido de huevos y, por último, por el panko y pan rallado. Una vez listas las milanesas, reservar en la heladera. Freír en aceite de girasol a 160° hasta que estén doradas. Para los ñoquis , escurrir la ricota, mezclar con el semolín, añadir sal, pimienta y tomillo picado. Unir todos los ingredientes hasta formar una masa lisa y homogénea. Formar los ñoquis y cocinar en abundante agua hirviendo con sal hasta que floten en la superficie. Pasar a sartén con manteca y con un poco de la misma agua de cocción, cocinar por 2 minutos más hasta que se emulsione la preparación.

