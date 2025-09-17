Este plato trae una vuelta inesperada: milanesa crispy acompañada con ñoquis de sémola suaves y mantecosos. La preparación es simple: el peceto se marina con ajo, perejil y ralladura de limón, y se empana con panko y pan rallado. Al freirlas, las milanesas quedan doradas y jugosas.
La guarnición de ñoquis de sémola se prepara con ricota escurrida, semolín fino, huevos y manteca. Se hierven y luego se doran ligeramente en sartén con manteca caliente. Así se logran ñoquis ligeros por dentro y dorados por fuera, que contrastan maravillosamente con la milanesa crispy.
Ingredientes para milanesas con ñoquis
Para las milanesas
- 500 g de peceto.
- Un diente de ajo.
- Un puñado de perejil.
- Harina, c/n.
- Fécula de maíz, c/n.
- 3 huevos.
- Una cda de mostaza de Dijon.
- 300 g de pan rallado.
- 300 g de panko.
- Sal, c/n.
- Pimienta, c/n.
- Ralladura de 2 limones.
Para los ñoquis
- 400 g de ricota escurrida.
- 300 g de semolín fino.
- 2 huevos.
- Sal y pimienta, a gusto.
- 200 g de manteca.
- 5 g de tomillo.
La receta de milanesas crispy con ñoquis como guarnición, Cucinare.TV.
Procedimiento
- Para las milanesas, cortar el peceto en bifes de 2 cm de espesor.
- Colocar en un recipiente junto al ajo previamente picado, el perejil y la ralladura de limón.
- Dejar reposar en la heladera por 30 minutos.
- En un bowl aparte, mezclar los huevos e incorporar sal y pimienta a gusto.
- Preparar un bowl mezclando la harina con la fécula; en otro recipiente, el pan rallado junto al panko.
- Pasar los bifes de peceto por la mezcla de harina y fécula, luego por el batido de huevos y, por último, por el panko y pan rallado.
- Una vez listas las milanesas, reservar en la heladera.
- Freír en aceite de girasol a 160° hasta que estén doradas.
- Para los ñoquis, escurrir la ricota, mezclar con el semolín, añadir sal, pimienta y tomillo picado.
- Unir todos los ingredientes hasta formar una masa lisa y homogénea.
- Formar los ñoquis y cocinar en abundante agua hirviendo con sal hasta que floten en la superficie.
- Pasar a sartén con manteca y con un poco de la misma agua de cocción, cocinar por 2 minutos más hasta que se emulsione la preparación.
