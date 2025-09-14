Este pan de carne relleno reúne sabor y practicidad en un plato completo. La base se arma con carne picada mezclada con huevo, cebolla, perejil, ají molido, pan rallado y condimentos; se extiende en papel de aluminio y sobre ella va el relleno, coronado por bastones de provolone.
Luego, se enrolla bien firme, se envuelve y se hornea hasta dorarse espectacularmente. En pocos pasos, obtenés un plato contundente y vistoso, ideal para almuerzos o cenas familiares. Servido en rodajas, este pan de carne despliega todo el sabor casero de la cocina argentina.
Ingredientes para pan de carne relleno
- 500 g de carne picada.
- Un huevo.
- 2 cebollas.
- Perejil fresco picado.
- Ají molido.
- Sal entrefina, a gusto.
- Pimienta, a gusto.
- 30 g de pan rallado.
- Aceite de girasol.
- Medio morrón rojo.
- 100 g de queso provolone.
- 500 g de papines.
- Aceite de oliva.
- Romero.
Procedimiento
- Picar una cebolla y sumarla en un bowl junto con la carne y un huevo.
- Añadir el perejil fresco picado y el ají molido. Salpimentar.
- Integrar con las manos bien limpias.
- Sumar el pan rallado y seguir integrando.
- Desplegar un papel de aluminio sobre la mesada, colocar un chorrito de aceite de girasol o similar y colocar la mezcla de la carne encima, esparciendo sobre el papel hasta formar una superficie similar a la que se ve en el video.
- Para el relleno, cortar una cebolla y saltear en una sartén con aceite.
- Añadir el morrón y la zanahoria en juliana.
- Cortar el provolone en bastones.
- Cuando los vegetales están cocidos, colocarlos sobre la superficie de carne, en el centro.
- Sumar los bastones de queso y enrollar con la ayuda del papel de aluminio hasta lograr un roll de carne donde el relleno no se vea.
- Envolver con el mismo papel y llevar a horno moderado durante unos 20 minutos.
- Abrir el papel y llevar 10 minutos más a horno fuerte.
- Para los papines, blanquearlos en agua con sal.
- Retirar, aplastar con un pisapapas o similar.
- Rociar con oliva, romero y pimienta y llevar a horno fuerte durante 25 minutos.
- Servir el pan de carne en rodajas junto a los papines.
