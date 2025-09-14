Este pan de carne relleno reúne sabor y practicidad en un plato completo. La base se arma con carne picada mezclada con huevo, cebolla, perejil, ají molido, pan rallado y condimentos; se extiende en papel de aluminio y sobre ella va el relleno, coronado por bastones de provolone.

Luego, se enrolla bien firme, se envuelve y se hornea hasta dorarse espectacularmente. En pocos pasos, obtenés un plato contundente y vistoso, ideal para almuerzos o cenas familiares. Servido en rodajas, este pan de carne despliega todo el sabor casero de la cocina argentina.

Ingredientes para pan de carne relleno

500 g de carne picada.

Un huevo.

2 cebollas.

Perejil fresco picado.

Ají molido.

Sal entrefina, a gusto.

Pimienta, a gusto.

30 g de pan rallado.

Aceite de girasol.

Medio morrón rojo.

100 g de queso provolone.

500 g de papines.

Aceite de oliva.

Romero.

Pan de carne relleno. Foto: Cucinare.TV.

Procedimiento

Picar una cebolla y sumarla en un bowl junto con la carne y un huevo. Añadir el perejil fresco picado y el ají molido. Salpimentar. Integrar con las manos bien limpias. Sumar el pan rallado y seguir integrando. Desplegar un papel de aluminio sobre la mesada, colocar un chorrito de aceite de girasol o similar y colocar la mezcla de la carne encima, esparciendo sobre el papel hasta formar una superficie similar a la que se ve en el video. Para el relleno, cortar una cebolla y saltear en una sartén con aceite. Añadir el morrón y la zanahoria en juliana. Cortar el provolone en bastones. Cuando los vegetales están cocidos, colocarlos sobre la superficie de carne, en el centro. Sumar los bastones de queso y enrollar con la ayuda del papel de aluminio hasta lograr un roll de carne donde el relleno no se vea. Envolver con el mismo papel y llevar a horno moderado durante unos 20 minutos. Abrir el papel y llevar 10 minutos más a horno fuerte. Para los papines , blanquearlos en agua con sal. Retirar, aplastar con un pisapapas o similar. Rociar con oliva, romero y pimienta y llevar a horno fuerte durante 25 minutos. Servir el pan de carne en rodajas junto a los papines.

