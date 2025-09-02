Convertir el arroz que sobra en algo delicioso y original es más sencillo de lo que parece. Estas bombas de arroz se forman mezclando el grano cocido con huevo, queso y condimentos, luego se moldean en bolitas que se rellenan con muzzarella. Se empanan y se cocinan hasta dorar.
En pocos pasos, tenés un bocadito crocante por fuera y cremoso por dentro, ideal para evitar desperdicios y sorprender con creatividad. Son perfectas como snack, entrada o para acompañar una picada, y no requieren ingredientes ni técnicas sofisticadas.
Ingredientes para bombas de arroz rellenas
Para 4 personas
- 300 g de arroz común tipo doble Carolina.
- 2 litros de caldo instantáneo de verduras.
- 50 cc de aceite de oliva.
- 2 cdas de pimentón dulce.
- 2 cdas de manteca.
- 2 cebollas de verdeo picadas.
- Una cebolla picada.
- Un pimiento colorado cortado en pequeños cubos.
- 3 cdas de perejil picado.
- Sal fina y pimienta negra molida, a gusto.
Para la pasta para freír
- 4 huevos.
- 2 cdas de harina común de trigo.
- 200 cc de leche.
- Sal fina, a gusto.
- Una pizca de nuez moscada.
- ½ l de aceite de girasol.
La receta de unas exquisitas bombas de arroz rellenas. Cucinare.TV.
Procedimiento
- En una sartén saltear en manteca la cebolla, el morrón colorado y la cebolla de verdeo picados. Salpimentar y dejar enfriar.
- Cocinar el arroz en abundante caldo hirviente de verduras hasta que esté tierno.
- Inmediatamente colarlo y pasarlo por agua fría para detener la cocción.
- Una vez bien frío, colocarlo en un bowl, rociarlo con aceite de oliva e incorporarle las verduras salteadas.
- Espolvorearle pimentón y perejil, y mezclar.
- Con una cuchara, tomar una porción de arroz y hacer una albóndiga.
- Aplanar en la mano y colocarle en el centro un cubito de queso muzzarella.
- Pasar las albóndigas por harina, huevo y panko, en ese orden.
- En una olla con abundante aceite caliente, freír las albóndigas.
- Servir.
