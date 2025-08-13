El arroz con pollo es una de esas preparaciones que permite salir del apuro sin resignar sabor. Esta versión, ideal para preparar tanto en disco como en cacerola, arranca dorando las presas de pollo y las cebollas, luego suma morrón, ajo, arvejas, tomate y azafrán.
Todo se corona con arroz y caldo, y se cocina hasta que absorbe todos los aromas y queda suelta y sabrosa. Este plato es rendidor, reconfortante y llena la cocina de ese olor casero que invita a sentarse.
Ingredientes para arroz con pollo
- 6 presas de pata y muslo.
- 3 cebollas cortadas en juliana.
- 2 dientes de ajo.
- Un morrón rojo.
- 2 tomates.
- Una lata de arvejas.
- 300 cc de vino blanco.
- Un l de caldo de vegetales.
- 500 g de arroz.
- Sal y pimienta, a gusto.
- 50 g de manteca.
- 200 g de queso rallado.
- Perejil fresco.
- Azafrán, c/n.
Procedimiento
- Dorar las presas de pollo y reservar.
- Rehogar el morrón junto con la cebolla y los dientes de ajo, y salpimentar.
- Agregar las presas de pollo, el arroz y el azafrán.
- Cocinar durante 3 minutos hasta que el arroz comience a transparentarse.
- Desglasar con vino blanco e ir incorporando caldo de vegetales hasta que esté listo el arroz.
- Faltando 5 minutos, agregar el tomate cubeteado y, una vez listo, las arvejas.
- Servir con queso rallado y pimienta recién molida.
