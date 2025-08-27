Cuando lo que buscás es una comida completa, cálida y sin demasiadas vueltas, la carbonada en zapallo aparece como la solución ideal. Esta versión rinde mucho y combina carne, papas, zanahoria, cebolla, calabaza y choclo, todo cocido junto con caldo y un toque de vino.
Así se logra un plato que combina lo sustancioso de un guiso con el perfume dulce del zapallo. Perfecta para una cena familiar, esta preparación aprovecha lo que tenemos en casa y requiere una sola olla. Además, se sirve dentro del propio zapallo, sorprendiendo por su presentación.
Ingredientes para carbonada de zapallo
Para 6 personas
- 1 ½ k de carne vacuna (palomita) cortada en cubos.
- 2 cebollas de verdeo, picadas.
- 2 cebollas blancas, picadas.
- Un pimiento verde cortado en cubos.
- Un pimiento rojo cortado en cubos.
- 2 dientes de ajo picados, conservados en aceite.
- Un camote grande cortado en cubos.
- 2 choclos hervidos cortados en rodajas.
- Una taza de arroz.
- Un l de caldo de carne.
- 6 duraznos en almíbar.
- 3 tomates pelados cortados en cubos.
- ½ cazuela de damascos secos.
- Una cda de ají molido.
- 2 tazas de salsa de tomates.
- Un zapallo tipo criollo.
- Aceite de girasol.
- Pimienta blanca.
- Sal fina.
La receta para preparar carbonada en zapallo, un plato típico del noroeste. Cucinare.TV.
Procedimiento
- En un disco caliente, colocar aceite de girasol. Incorporar los dos tipos de cebolla, los dos tipos de pimientos y el ajo. Salpimentar.
- Agregar la carne vacuna. Mezclar y cocinar hasta sellar la carne.
- Incorporar el camote, los choclos y el arroz. Mezclar.
- Cubrir con el caldo de carne y calentar a fuego moderado durante 10 minutos.
- Agregar al disco los duraznos, los cubos de tomate y los damascos. Mezclar. Condimentar con el ají molido.
- Incorporar la salsa de tomates. Mezclar y cocinar lentamente.
- Cortar una tapa al zapallo y ahuecar el resto con ayuda de una cuchara afilada.
- Salar ligeramente el zapallo por dentro y llevar a horno de barro. Asar a las brasas.
- Rellenar el zapallo con la carbonada y servir.
