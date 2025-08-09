El estofado de osobuco combina cocción lenta, verduras, vino y condimentos para lograr una carne jugosa que se deshace en la boca y una salsa profunda que conquista desde el primer bocado. Ideal para aprovechar un corte clásico con la textura y sabor que exige el invierno.
La preparación es sencilla y accesible: se cocina a fuego directo u horno bajo, sin técnicas complejas. Con unos ingredientes básicos y algo de mimo, podés lograr un plato sabroso, reconfortante y con niveles de sabor que no se alcanzan con una simple carne al horno. Una opción excelente para sorprender en casa sin renunciar a lo casero.
Ingredientes para estofado de osobuco
- Osobuco
- Una zanahoria.
- Un apio.
- Una cebolla.
- 2 tomates perita.
- Hoja de laurel.
- Un diente de ajo picado.
- Harina, c/n.
- 3 ruedas de osobuco.
- Aceite, c/n.
- 1 y ½ l de caldo de carne.
- 50 cc de vino tinto.
- Una cda de pimentón dulce.
Puré de papas
- Un k de papas.
- 30 cc de leche.
- 30 cc de crema de leche.
- 30 g de manteca.
- Sal y pimienta, a gusto.
- Nuez moscada.
Procedimiento
- Pasar la carne de osobuco por harina y sellar en una sartén con un poco de aceite. Reservar.
- Por otro lado, cortar la verdura y llevarla a la misma sartén.
- Añadir las especias y el vino tinto. Dejar reducir.
- En una fuente para horno, colocar las verduras, el osobuco y cubrir con el caldo.
- Cubrir con papel aluminio y llevar a un horno medio durante 3 horas.
- Pelar y cortar la papa en cubos y cocinar en agua con sal hasta que estén tiernas.
- Pisar las papas y agregar la leche y la crema caliente.
- Añadir la manteca y condimentar.
- Servir en un plato y colocar las ruedas de osobuco por encima del puré.
