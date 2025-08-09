El estofado de osobuco combina cocción lenta, verduras, vino y condimentos para lograr una carne jugosa que se deshace en la boca y una salsa profunda que conquista desde el primer bocado. Ideal para aprovechar un corte clásico con la textura y sabor que exige el invierno.

La preparación es sencilla y accesible: se cocina a fuego directo u horno bajo, sin técnicas complejas. Con unos ingredientes básicos y algo de mimo, podés lograr un plato sabroso, reconfortante y con niveles de sabor que no se alcanzan con una simple carne al horno. Una opción excelente para sorprender en casa sin renunciar a lo casero.

Ingredientes para estofado de osobuco

Osobuco

Una zanahoria.

Un apio.

Una cebolla.

2 tomates perita.

Hoja de laurel.

Un diente de ajo picado.

Harina, c/n.

3 ruedas de osobuco.

Aceite, c/n.

1 y ½ l de caldo de carne.

50 cc de vino tinto.

Una cda de pimentón dulce.

Puré de papas

Un k de papas.

30 cc de leche.

30 cc de crema de leche.

30 g de manteca.

Sal y pimienta, a gusto.

Nuez moscada.

El osobuco, un corte económico que está de moda. Foto: Freepik.

Procedimiento

Pasar la carne de osobuco por harina y sellar en una sartén con un poco de aceite. Reservar. Por otro lado, cortar la verdura y llevarla a la misma sartén. Añadir las especias y el vino tinto. Dejar reducir. En una fuente para horno, colocar las verduras, el osobuco y cubrir con el caldo. Cubrir con papel aluminio y llevar a un horno medio durante 3 horas. Pelar y cortar la papa en cubos y cocinar en agua con sal hasta que estén tiernas. Pisar las papas y agregar la leche y la crema caliente. Añadir la manteca y condimentar. Servir en un plato y colocar las ruedas de osobuco por encima del puré.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/