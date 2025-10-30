Primero fue modelo de marcas top y luego saltó a la fama en los 90 por sus papeles en películas que rompían la taquilla, al punto de ser la actriz mejor paga de Hollywood. Pero en 2014, Cameron Díaz decidió poner un freno y dedicarse a su vida personal. Y, tras poco más de una década, volvió a la acción junto a Jamie Foxx.

La blonda que supo trabajar en éxitos como La máscara con Jim Carrey, La boda de mi mejor amigo con Julia Roberts, y Loco por Mary con Ben Stiller, se puso nuevamente el traje de protagonista estelar en De vuelta a la acción (Back in Action), que Netflix sumó este año a su catálogo. Y lo hizo con un compañero de lujo, que está a la altura.

Con una duración de 1 hora 54 minutos, la película con mucha acción y toques picantes, está dirigida por Seth Gordon

De qué trata De vuelta a la acción

Emily (Diaz) descubre que estaba embarazada en el comienzo de De vuelta a la acción cuando con su pareja Matt (Foxx), ambos espías en la CIA, estaban tratando de conseguir una “llave” clave para la supervivencia mundial

Diaz y Foxx interpretan a dos espías que deben volver al ruedo.

Las cosas allí no salen bien, a ellos les tienden una trampa cuando consiguen la pieza, sus identidades quedan al descubierto y deciden dejar de trabajar como “agentes no oficiales de acción rápida de la CIA” y dedicarse a cuidar a la beba en camino.

Pasan quince años, y a la niña se le ha sumado otro hijo, y claro está, por motivos que no vamos a contar, la pareja no tiene más remedio que volver a pelear, pegar y huir, pero con sus pichones a cuestas.

Quiénes actúan

Además de los protagonistas Diaz y Foxx, en la ficción actúan Kyle Chandler (Friday Night Lights, Bloodline) como Chuck; Glenn Close (Fatal Attraction, Hillbilly Elegy) como Ginny; y Andrew Scott (All of Us Strangers, Fleabag) como Baron.

El tráiler oficial de Back in Action, en Netflix.

Completan el elenco Jamie Demetriou (Barbie, Fleabag) como Nigel; McKenna Roberts (Skyscraper) como la hija Alice; y Rylan Jackson (Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves) como su hermano Leo.

De vuelta a la acción está disponible en Netflix.

Apoyo mutuo entre Diaz y Foxx

“Cameron es una figura increíble y ha hecho muchísimo en esta industria. La adoramos”, declaró Foxx a Entertainment Tonight sobre su reencuentro con su coprotagonista de Annie en pantalla.

“A veces echamos de menos momentos especiales en nuestra industria, y creo que este es un momento especial. Así que estamos muy contentos de que suceda y lo esperamos con ilusión”, declaró el actor que impulsó el regreso de la actriz de ascendencia cubana en esta producción de Netflix.

Del otro lado está el incidente de salud que sufrió Foxx durante el rodaje de Back in Action, una “complicación médica” que lo dejó en coma. Según contó él mismo, se desmayó y reconoció haber tenido una experiencia cercana a la muerte.

“Pensó que solo se desmayó un segundo, pero pasaron dos o tres semanas. Estaba en coma inducido”, confiaron. En esos momentos, Cameron Diaz tuvo su esperada devolución de gentilezas para estar presente en un momento difícil.