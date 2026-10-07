En medio de la investigación judicial por la denuncia de abuso sexual contra Joaquín Levinton, la mujer que denunció al cantante de Turf habló sobre los fuertes audios en los que lo amenaza de muerte y explicó el contexto en el que fueron enviados.

Paula conversó con Yanina Latorre en SQP y se refirió a las grabaciones que serán incorporadas a la causa por parte de la defensa del músico.

En uno de los audios que se conocieron, la denunciante le dice a Levinton: “Te voy a denunciar y te voy a matar con mis propias manos”.

En otro de los mensajes de voz, se escucha: “Atendeme el teléfono, hijo de... Te juro que te voy a arruinar la vida. Te voy a denunciar”.

Qué dijo la denunciante de Joaquín Levinton sobre los audios en los que lo amenaza de muerte (América TV)

Qué dijo Paula sobre los audios en los que amenaza a Joaquín Levinton

Durante la entrevista, Paula aseguró que el próximo martes deberá declarar ante la Justicia y expresó su intención de que su denuncia sea investigada.

“El martes tengo que ir a declarar y tengo la oportunidad de que se aclare lo que yo viví. Quiero que mi denuncia sea escuchada y que los hechos sean investigados”, afirmó.

Yanina Latorre le preguntó entonces por el contenido de los audios y por las fuertes expresiones que allí se escuchan. “Esos audios muestran lo peor de mí”, respondió Paula.

La mujer explicó que atravesaba un momento de extrema angustia y aseguró que su estado emocional estaba relacionado con el vínculo que mantenía con Levinton.

“Tuve una época que estaba sacada de quicio. En el 2015 yo era una persona normal, pero lo conocí a él y mi vida fue en declive en todo sentido”, sostuvo.

La fuerte acusación de Paula contra Joaquín Levinton

Durante la conversación con Yanina, Paula también acusó al cantante de haberla introducido en el consumo de drogas.

“Él me introdujo a las drogas. Yo estaba enamorada de él y hacía lo que él me decía”, afirmó.

Ante la gravedad de esa acusación, Yanina le preguntó si tenía manera de comprobar lo que estaba relatando.

“Sí, claro, pero cuando pasó eso estaba Joaquín, yo y cuatro paredes”, respondió Paula.

La conductora de SQP volvió entonces sobre los audios y le planteó que el contenido de esas conversaciones podía perjudicar su relato.

“Los audios y las conversaciones que escuchamos no te ayudan”, le señaló Yanina.

Paula insistió en que las grabaciones corresponden a un momento particular de su vida y volvió a explicar por qué considera que no representan todo lo ocurrido.

“Esos audios muestran lo peor de mí. Joaquín borra mensajes. Muestra lo que quiere”, sostuvo.

Y agregó: “Yo estuve muy sacada de quicio. Desde que lo conocí a él mi vida cayó en todo sentido. Entré en una especie de demencia porque estaba enamorada y hacía todo lo que él me decía”.

Finalmente, Paula reiteró sus acusaciones contra Levinton y afirmó: “Él me abusaba, me filmaba películas eróticas. Él lo hacía por diversión... Él me estaba sacando toda la luz que yo tenía adentro”.

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