La escena de la música electrónica argentina vive un momento de enorme expansión, y el crecimiento de ciertos dúos en cabina lo confirma. Entre ellos, Silvestre y Franco BA se destacan por una conexión que supera lo profesional y que se apoya en una amistad de años. Esa química, que ya es marca registrada entre sus seguidores, se refleja en cada una de sus presentaciones y promete seguir elevando su presencia dentro del circuito nacional.

Franco BA y Silvestre KG vuelven a unirse en cabina tras su última presentación conjunta en Buenos Aires, donde “agotaron la capacidad de Crobar antes de las dos de la mañana”. Aquella noche quedó registrada y, según adelantaron, “será estrenada próximamente en YouTube”, un lanzamiento muy esperado por su comunidad.

Franco BA y Silvestre (Foto: Instagram @francobamusic)

El próximo gran paso será el 4 de enero, cuando el dúo desembarque en Mar del Plata para su debut en MUTE, donde abrirán la noche como warmup de Hozho. El B2B viene recorriendo distintas ciudades del país con una convocatoria creciente, y cada fecha consolida aún más la propuesta conjunta de ambos artistas.

La química entre Silvestre y Franco BA es uno de los pilares de su éxito: se percibe tanto en la energía del set como en la reacción del público, que los adopta con entusiasmo. Además, adelantaron que ya están trabajando en música nueva para 2026, anticipando un año cargado de novedades para este proyecto.

Para los seguidores de la electrónica, la cita en Mar del Plata será un evento único. El dúo funcionará como el preludio ideal para Hozho, reconocido por su capacidad para transportar a su audiencia a una experiencia profunda a través de sets envolventes y su característico sonido minimal deep.

Franco BA (Foto: Instagram @francobamusic)

El show de Silvestre y Franco BA será la oportunidad perfecta para que el público marplatense descubra el estilo que los convirtió en uno de los B2B más prometedores de la música electrónica en Argentina, un fenómeno que sigue creciendo fecha tras fecha.

