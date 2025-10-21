Franco BA, el DJ argentino que pisa fuerte en la escena nacional, sigue consolidando su lugar como uno de los artistas más prometedores del circuito electrónico local. A días de presentarse en el mítico Crobar en formato back to back junto a Silvestre, el productor reafirma su crecimiento y su proyección internacional. Con un sonido definido y una identidad en constante evolución, su presente es arrollador y su futuro, más que prometedor.

Franco Pellegrini, conocido artísticamente como Franco BA, nació en Vicente López y actualmente reside en la Ciudad de Buenos Aires. Con casi diez años de trayectoria tras las bandejas, el DJ construyó una carrera basada en la consistencia, el trabajo silencioso y el buen gusto musical. “En mi casa siempre sonaron los clásicos de los 80s”, contó en más de una entrevista, y esa influencia aún resuena en sus sets, donde el groove y la emoción se equilibran de manera perfecta.

El próximo 1° de noviembre será una fecha clave: Franco compartirá cabina con Silvestre, otro de los nombres en alza del circuito, en una noche que promete ser de alto vuelo. La cita será en Crobar, una de las pistas más emblemáticas de Buenos Aires, donde ambos desplegarán su talento ante una audiencia cada vez más exigente.

Como productor, Franco BA logró un reconocimiento que traspasa fronteras. Sus lanzamientos fueron apoyados por leyendas de la electrónica mundial como Solomun, Magdalena, Vintage Culture, Mau P, John Summit y Meduza, entre otros.

Sus temas ya suenan en los escenarios más prestigiosos del planeta, marcando un estilo propio que combina energía, elegancia y profundidad.

De perfil bajo pero con la música siempre al frente, Franco BA representa a una nueva generación de DJs argentinos que no necesita estridencias para brillar: su talento habla por sí solo.

