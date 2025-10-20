El Cuarteto de Nos anunció su regreso a la Argentina con un show que promete ser inolvidable.

La cita será el jueves 28 de mayo en el Movistar Arena, uno de los escenarios más importantes de Buenos Aires.

La banda uruguaya, reconocida por su estilo único y letras filosas, vuelve a pisar suelo porteño para repasar sus grandes éxitos y sorprender con nuevas canciones.

El recital se perfila como uno de los eventos más esperados del año para los seguidores del grupo.

Foto: prensa

Una noche a pura música y emoción

El Cuarteto de Nos es sinónimo de energía en vivo. Cada presentación se transforma en una fiesta donde no faltan clásicos como “Yendo a la casa de Damián”, “El hijo de Hernández” y “No llora”. Además, el grupo suele sorprender con versiones renovadas y momentos de interacción con el público.

El Movistar Arena será el escenario ideal para que la banda despliegue todo su repertorio y conecte con sus fanáticos argentinos, que siempre los reciben con los brazos abiertos.

Entradas y detalles del show

Las entradas para el recital del jueves 28 de mayo ya están disponibles a través de los canales oficiales del Movistar Arena. Se espera una gran convocatoria, por lo que recomiendan adquirir los tickets con anticipación.

El show del Cuarteto de Nos en Buenos Aires promete ser una noche cargada de emociones, humor y mucha música. Una oportunidad única para ver en vivo a una de las bandas más originales de la región.